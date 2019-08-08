На охоту за новосибирскими водителями отправят дополнительные эвакуаторы

фото правительства НСО

Минтранс региона объявил аукцион на право перемещения задержанных транспортных средств на штрафстоянки; специальные площадки также появятся в большинстве райцентров.

Министерство транспорта Новосибирской области объявило аукцион, состоящий из 11 лотов, на право перемещать, хранить и возвращать владельцам неправильно припаркованные транспортные средства. Штрафстоянки должны появиться в Венгеровском, Доволенском, Каргатском, Куйбышевском, Кыштовском, Северном, Убинском, Усть-Таркском, Чулымском, Чистоозёрном и Ордынском районах Новосибирской области.

По условиям аукционной документации, у претендентов должны быть в собственности земельные участки площадью не менее 500 квадратных метров в указанных районах, а также достаточное количество специализированной техники для эвакуации нарушителей. Аукцион назначен на 2 октября.

Напомним, в середине июня участники ралли «Пекин – Париж» прокатились по Новосибирску на эвакуаторе.