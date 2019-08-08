Назначена дата прощания с последним Героем Советского Союза Александром Анцуповым

фото из архива Сиб.фм

Стали известны дата и время прощания с умершим накануне Героем Советского Союза Александром Яковлевичем Анцуповым; его похоронят на Заельцовском кладбище.

Александра Яковлевича Анцупова – Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны, Почётного гражданина Новосибирской области похоронят 23 августа.

Прощальная церемония начнётся в 11:00 в Доме культуры имени Октябрьской революции (Ленина, 24) и продлится до 14:00. После этого гроб доставят на Заельцовское кладбище, где в 14:40 состоится процедура погребения.