Назначена дата прощания с последним Героем Советского Союза Александром Анцуповым

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Назначена дата прощания с последним Героем Советского Союза Александром АнцуповымРубрика: общество
22.08.2019 15:35
фото из архива Сиб.фм
Стали известны дата и время прощания с умершим накануне Героем Советского Союза Александром Яковлевичем Анцуповым; его похоронят на Заельцовском кладбище.
Александра Яковлевича Анцупова – Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны, Почётного гражданина Новосибирской области похоронят 23 августа.
Прощальная церемония начнётся в 11:00 в Доме культуры имени Октябрьской революции (Ленина, 24) и продлится до 14:00. После этого гроб доставят на Заельцовское кладбище, где в 14:40 состоится процедура погребения.
Татьяна Картавых
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