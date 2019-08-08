Девушку в синем платье подозревают в жестоком убийстве собаки в Новосибирске

фото из группы «ЧП Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

В Калининском районе местные жители обнаружили повешенного пса; убийцей может оказаться девушка, которую часто видят в лесу.

Жители Калининского района Новосибирска нашли в лесу труп собаки, которую убили жестоким способом: животное повесили на поводке на ветке дерева. Информация появилась в группе «ЧП Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Как утверждает очевидец, пёс висит на дереве уже примерно две недели. Мужчина предполагает, что собака умерла мучительной смертью.

«Люди, ну почему вы такие звери ?! Как так вообще можно ?! Мы ведь в ответе за тех кого приручили...», — пишет мужчина, который обнаружил тело вчера, 21 августа, примерно в 18:00 (орфография и пунктуация сохранены – прим. Сиб.фм).

Подписчики группы выразили надежду, что живодёр, совершивший такое зверство, в будущем испытает такие же муки.

Автор поста в беседе с Сиб.фм сообщил, что в правоохранительные органы он обращаться в связи с находкой не стал. Также мужчина поделился своими подозрениями, что убийцей может быть девушка, которую местные жители часто видят в этом лесу. Она постоянно ходит в синем платье, рост незнакомки примерно 165 сантиметров.

В настоящее время собака продолжает висеть на ветке дерева. Новосибирцы боятся трогать тело, потому что оно разлагается и очень страшно выглядит. Нашедший собаку мужчина сказал, что, возможно, пса всё-таки похоронят.

Сиб.фм напоминает своим читателям, что в случае обнаружения мёртвых животных необходимо обращаться с заявлением в Новосибирский центр по проблемам домашних животных. Специалисты оперативно приедут и заберут мёртвого зверя.

Напомним, 7 августа стали известны подробности жуткого убийства кота Моти.