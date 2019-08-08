Новосибирск вошёл в тройку лидеров по тратам на алкоголь

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Росстат опубликовал данные исследований за 2018 год; новосибирцы тратят на спиртное больше 5 % от доходов.

Новосибирск, по данным Росстата, оказался в тройке лидеров среди регионов, где на приобретение алкоголя и сигарет тратят больше всего денег. Данные за 2018 год опубликованы на сайте ведомства.

На первом месте по тратам на спиртное и табак оказалась Еврейская автономная область. Здесь на вредные привычки уходит 6 и 5,8 % бюджета соответственно. На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ. Новосибирская область с тратами в 5,2 и 4,4 % на алкоголь и сигареты замыкает тройку лидеров.

Меньше всего на приобретение спиртосодержащих напитков и табачных изделий тратят в Чечне и Ингушетии.

Напомним, 8 августа стало известно, что Новосибирская область вошла в число областей, где чаще всего выявляют онкологию.