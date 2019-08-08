Новосибирский зоопарк выпустил обновлённое приложение с онлайн-кассой

Фото из группы «Новосибирский зоопарк» в социальной сети «ВКонтакте»

Приложение можно скачать на App Store и Google Play; теперь в нём можно узнать всё о животных, содержащихся в зоопарке, а также оплатить билеты и узнать цены аттракционов.

Новосибирский зоопарк выпустил новую версию приложения «Зоопарк Нск», сообщили сегодня, 22 августа, в группе организации в социальной сети «ВКонтакте».

В новой версии будет доступна онлайн-касса, где посетители смогут купить билеты, а также прайс-лист на аттракционы, прокат колясок и карта, по которой можно сориентироваться на территории зоопарка. Также в новинке будет функция гида, которая покажет посетителям, где они находятся.

Разработчики добавили в приложение ещё и календарь событий, чтобы новосибирцы не пропустили праздники и мероприятия, которые организовывает зоопарк. Кроме того, сервис предлагает воспользоваться справочником, где описаны все виды животных, которые содержатся в зоопарке. Там можно найти всю зоологическую информацию.

Приложение выпущено как на платформе IOS, так и на Android. Оно не требует наличия интернета, поэтому его можно скачать заранее и свободно использовать в зоопарке, не имея при этом доступа к сети.

Впервые приложение «Зоопарк Нск» было выпущено в 2014 году. Оно позволяло узнать, где живут те или иные животные на территории зоопарка. Сервис получил множество наград, в том числе стал лауреатом международного конкурса проектов MAP.GUIDESMART&GO TO RUSSIA в номинации «Лучший мобильный гид».

Напомним, в августе 2019 года эксперты составили список самых популярных мобильных приложений среди россиян.