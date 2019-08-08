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Новосибирский зоопарк выпустил обновлённое приложение с онлайн-кассой

Рубрика: общество

22.08.2019 18:03

Фото из группы «Новосибирский зоопарк» в социальной сети «ВКонтакте»

Приложение можно скачать на App Store и Google Play; теперь в нём можно узнать всё о животных, содержащихся в зоопарке, а также оплатить билеты и узнать цены аттракционов.

Новосибирский зоопарк выпустил новую версию приложения «Зоопарк Нск», сообщили сегодня, 22 августа, в группе организации в социальной сети «ВКонтакте».

В новой версии будет доступна онлайн-касса, где посетители смогут купить билеты, а также прайс-лист на аттракционы, прокат колясок и карта, по которой можно сориентироваться на территории зоопарка. Также в новинке будет функция гида, которая покажет посетителям, где они находятся. 

Разработчики добавили в приложение ещё и календарь событий, чтобы новосибирцы не пропустили праздники и мероприятия, которые организовывает зоопарк. Кроме того, сервис предлагает воспользоваться справочником, где описаны все виды животных, которые содержатся в зоопарке. Там можно найти всю зоологическую информацию.

Приложение выпущено как на платформе IOS, так и на Android. Оно не требует наличия интернета, поэтому его можно скачать заранее и свободно использовать в зоопарке, не имея при этом доступа к сети.

Впервые приложение «Зоопарк Нск» было выпущено в 2014 году. Оно позволяло узнать, где живут те или иные животные на территории зоопарка. Сервис получил множество наград, в том числе стал лауреатом международного конкурса проектов MAP.GUIDESMART&GO TO RUSSIA в номинации «Лучший мобильный гид».

Напомним, в августе 2019 года эксперты составили список самых популярных мобильных приложений среди россиян.

Дарья Мелехова

Теги: Новосибирский зоопарк приложения животные

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сегодня 11:21 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 11:12 Общество 0 Коммент.

На охоту за новосибирскими водителями отправят дополнительные эвакуаторы

сегодня 11:01 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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