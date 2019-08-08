Новосибирским школьникам дали 30 миллионов рублей перед учебным годом

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Новосибирским школьникам дали 30 миллионов рублей перед учебным годомРубрика: общество
22.08.2019 11:12
фото с сайта PIXABAY.COM
В Новосибирской области 16 тысяч детей из многодетных семей получили выплату на школьную форму; на это потратили более 31 миллиона рублей.
Ко Дню знаний многодетные семьи из Новосибирской области получили средства на покупку школьной формы, сообщает пресс-служба правительства региона. На данный момент материальную помощь на общую сумму более 31 миллиона рублей оказали 15 666 детям.
В министерстве труда и социального развития Новосибирской области отмечают, что первоклассники из многодетных семей также получают социальную поддержку на покупку школьно-письменных принадлежностей. Такая разовая поддержка составляет 5 тысяч рублей. А если ребёнок поступает в высшее учебное заведение, семье причитается единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей.
Напомним, шесть новых школ откроют в новом учебном году в Новосибирской области.
Никита Минин
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