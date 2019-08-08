Новосибирцев пугают сообщениями о повышенном радиационном фоне

фото с сайта PIXABAY.COM, со страницы Евгения М. в соцсети Facebook

Жители Новосибирска самостоятельно приобретают дозиметры, делают замеры и делятся результатами в социальных сетях; некоторые данные могут вызвать опасения.

Пользователи соцсетей заявляют об опасном уровне радиации в Новосибирске. Люди начали проводить самостоятельные измерения после ЧП в Белом море неподалёку от Северодвинска. 8 августа во время взрыва при испытании жидкостной ядерной двигательной установки погибли семь человек. Позднее в средствах массовой информации стали появляться сообщения о якобы повышенном радиационном фоне в разных регионах России.

Жители Новосибирска покупают дозиметры и самостоятельно проводят замеры. По данным группы «Новосибирск и радиация» в социальной сети «ВКонтакте», показатели радиационного фона в Новосибирске в целом остаются в пределах нормы.

Как пишет один из пользователей, 21 августа максимальный радиационный фон отмечался в Ленинском районе Новосибирска. Молодой человек делал замеры на проспекте Карла Маркса. По его наблюдениям, максимум был зафиксирован на дорожке с гранитным щебнем возле дома №46 – 0,47 микрозиверта в час. В остальных местах уровень был ниже.

Еще один пользователь – Евгений М. – на своей странице в Facebook опубликовал фотографию дозиметра с показаниями 1,98 мкЗв/час, якобы зафиксированными в тот же день в другом районе города.

По данным сайта kakras.ru, максимально допустимым считается радиационный фон до 0,5 микрозиверта в час. При этом наиболее безопасным является уровень вдвое ниже этой цифры.

Как сообщили корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, подтверждения информации о повышенном уровне радиации в регионе на данный момент нет. Спасатели призывают не доверять единичным публикациям и сообщениям в социальных сетях.

«Полной и достоверной информацией владеют органы государственной власти. На данный момент нет оснований для паники», – отметили в ведомстве.

В Службе мониторинга окружающей среды ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» отметили, что отчёт по уровню радиации на территории Новосибирской области они составляют ежемесячно. Данные за август будут опубликованы в сентябре.

Напомним, 10 июля стало известно, что в Алтайском крае нашли природные источники радиации.