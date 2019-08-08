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«Перелёт в Москву она не перенесёт»: благотворители собрали 700 тысяч рублей на операцию трёхлетней девочке с опухолью

Рубрика: общество

22.08.2019 17:54

фото Инны Коноваловой из социальной сети «ВКонтакте»

Жительница Бердска попросила пользователей интернета помочь её дочери; у маленькой Ани обнаружили опухоль.

За двое суток неравнодушные люди со всей Новосибирской области собрали более 700 тысяч на операцию трёхлетней Ане, у которой диагностировали онкологическое заболевание. Об этом сообщает «Курьер.Среда.Бердск».

Вчера, 21 августа, мать девочки написала пост в социальной сети «ВКонтакте». Инна рассказала, как с мая 2019 года Аню начали беспокоить головные боли. Лечение, предложенное местными врачами не помогло, в результате чего девочке стало намного хуже. Семья обратилась за помощью к другому доктору, который вынес неутешительный вердикт – опухоль.

«Столько времени было потеряно, и сейчас время не на нашей стороне!» – писала в отчаянии жительница Бердска. 

20 августа в Новосибирской областной больнице девочке сделали первую операцию – шунтирование, чтобы в будущем удалить обнаруженную опухоль. Однако позже нейрохирург заявил, что вырезать её полностью не получится: опухоль проросла в ствол головного мозга.

Через знакомых Инна вышла на одного из лучших нейрохирургов – Алексея Кривошапкина, работающего в московской клинике. Так как у организации есть доступ к новейшим технологиям, там сделали более утешительный прогноз – шанс вылечить девочку есть. Но за всё нужно платить, а в этом случае цена спасения составляла от 20 до 30 тысяч долларов. 

Мама Ани написала пост в социальной сети, в котором попросила пользователей интернета помочь маленькой Ане: «Я умоляю всех неравнодушных людей откликнуться на наш крик души». И чудо произошло – благотворители перевели на счёт жительницы Бердска 700 тысяч рублей.

Но сегодня обстоятельства изменились. По словам матери, доктор сказал, что девочка нетранспортабельна. Она не сможет вынести перелёт в Москву.

«На данный момент её нельзя даже с кровати поднимать. Она сама переворачивается в кроватке с большим трудом, а точнее с моей помощью», – пишет мама Ани.

Так как выбора больше нет, им пришлось согласиться на проведение операции в Новосибирске, которая пройдёт уже завтра. А затем только через 7-10 дней станет известно, какая именно это опухоль. Остаётся надеяться, что для Ани всё сложится к лучшему.

Напомним, 17 августа новосибирцы поддержали «добрый» флешмоб, организованный родителями Сони Рыбиной. 

 

Никита Минин

Теги: Бердск Новосибирская область опухоль операция

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