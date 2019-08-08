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Первый банно-гастрономический фестиваль пройдёт в Новосибирске

Рубрика: афиша, общество

22.08.2019 14:36

фото пресс-службы «Сандуны Сибирь»

Жители Новосибирска с головой окунутся в банную культуру; на фестивале можно будет попариться и отведать угощений.

В Новосибирских «Сандунах» пройдёт первый в Сибири банно-гастрономический фестиваль «Пир&Пар». В мероприятии примут участие одни из лучших бартендеров, известные диджеи и лучшие банные мастера России и Европы. Кроме парения и развлечений, на фестивале устроят настоящий пир.

Программа фестиваля "Пир&Пар":

30 августа молодые люди могут пригласить друзей или вторую половинку на вкуснейший гастрономический гала-ужин. Бренд-шеф ресторана «Сандуны Сибирь» представит семь блюд, которые приготовит с использованием местных фермерских продуктов в лучших традициях Алтая. В конце ужина гостей ждут живая музыка и дегустация эксклюзивных коктейлей от лучших барменов. 

31 августа для любителей семейного отдыха будет приготовлен бранч в четыре руки от шеф-поваров «Сандуны Сибирь» и ресторана «#СибирьСибирь». Пока взрослые пробуют новые блюда, специально обученные люди будут развлекать ребёнка на детской площадке. Это отличный повод провести субботу со своей семьёй. 

Два дня, 31 августа и 1 сентября, гостей будут парить лучшие мастера банного дела из России и Европы. Чемпионы проведут коллективные парения по своей эксклюзивной технике. Любой желающий сможет лично задать вопросы профессионалам. Также на каждом банном сеансе разыграют индивидуальные парения от чемпионов. Самое время испытать свою удачу! 

Фестиваль «Пир&Пар» пройдёт с 30 августа по 1 сентября. Организаторы обещают, что он перевернёт представление сибиряков о бане и раскроет тонкости русских традиций. Приходите в «Сандуны Сибирь» пообщаться с близкими, попариться и получить удовольствие от угощений и напитков. 

Подробнее ознакомиться с программой фестиваля, меню, стоимостью билетов можно на сайте «Сандуны Сибирь» и по телефону 209-18-08. Количество билетов ограничено. 

 

Никита Минин

Теги: Сибирь Новосибирская область бани

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