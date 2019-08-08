Полицейские обеспечивали арестантов якутского ИВС деликатесами и алкоголем

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В Алданском районе Якутии полиция передавала еду, запрещённые вещества и алкоголь содержащимся в изоляторе фигурантам уголовных дел; действующая преступная схема работала с одобрения начальника районного ОМВД.

Сотрудники СУ СКР по Республике Якутия возбудили уголовное дело в отношении начальника ОМВД России Алданского района, сообщает пресс-служба ведомства. Как следует из сообщения, высокопоставленный сотрудник МВД стал фигурантом уголовного дело после того, как в изоляторе временного содержания отдела, находящегося под его руководством, были выявлены серьёзные нарушения.

Так, ранее содержавшимся в изоляторе лицам правоохранители передавали запрещённые вещества и предметы, продукты, в том числе алкоголь. В ночное время для арестантов устраивались внеплановые свидания в не предназначенных для этого местах. Безбедная и фривольная жизнь преступников закончилась, когда по подозрению в превышении полномочий был задержан и помещён под домашний арест начальник ИВС ОМВД России Алданского района.

В ходе расследования оперативники выяснили, что «преступный» порядок руководитель ИВС поддерживал по прямому указанию главы ОМВД России по Алданскому району республики.

Теперь начальник районной полиции также является фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями «с причинением тяжких последствий». По закону ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в июле этого года стало известно, что бывший сотрудник следственного изолятора Бийска предстанет перед судом за взятку от заключённого.