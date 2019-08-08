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Полпред Сергей Меняйло сегодня отмечает день рождения

Рубрика: политика, общество

22.08.2019 14:45

фото twitter

Полномочный представитель президента в Сибири работает с 28 июля 2016 года; до этого у Меняйло была военная и политическая карьера.

Полномочный представитель президента в Сибирском Федеральном округе Сергей Иванович Меняйло сегодня отмечает день рождения. Ему исполняется 59 лет.

Сергей Меняйло родился в городе Алагире Северо-Осетинской ССР, по окончании школы поступил в Каспийское высшее военно-морское училище, которое окончил по специальности инженер-штурман.

Меняйло служил на Северном флоте в Каспийской флотилии на Новороссийской военно-морской базе. В 2007 году ему было присвоено звание вице-адмирала.

Активная политическая карьера Сергея Меняйло началась с крымских событий. 17 сентября 2014 года президент назначил политика на пост губернатора Севастополя. После отставки в 2016 году Меняйло стал полномочным представителем президента в СФО.

Сиб.фм поздравляет Сергея Ивановича с днём рождения и желает дальнейших успехов в карьере. Накопленный профессиональный опыт и заслуженный авторитет среди коллег идеально сочетаются с жизненной энергией и стремлением к созиданию. Желаем Сергею Ивановичу вдохновения на большие интересные проекты, крепкого здоровья и семейного благополучия.

 

Татьяна Картавых

Теги: Меняйло Сергей СФО день рождения

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сегодня 15:35 Общество 0 Коммент.

Водитель «Крузера» задавил гревшуюся на солнце собаку в Новосибирске

сегодня 15:17 Общество 0 Коммент.

Самую дорогую однушку в Сибири нашли в Омске

сегодня 15:08 Недвижимость 0 Коммент.

Масштабный автопробег отправился по Новосибирской области в честь Дня флага России

сегодня 14:53 Общество 0 Коммент.

Полпред Сергей Меняйло сегодня отмечает день рождения

сегодня 14:45 Политика 0 Коммент.

Депутата заксобрания будут судить за взятку в 9 миллионов рублей

сегодня 14:13 Политика 0 Коммент.

Новосибирцев пугают сообщениями о повышенном радиационном фоне

сегодня 14:04 Общество 0 Коммент.

Устал воровать: голодный магазинный вор уснул при задержании в Новосибирске

сегодня 12:24 Хроника 0 Коммент.

Девушку в синем платье подозревают в жестоком убийстве собаки в Новосибирске

сегодня 12:07 Хроника 0 Коммент.

Из-за утреннего тумана задержались рейсы Толмачёво и Богашёво

сегодня 11:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирским школьникам дали 30 миллионов рублей перед учебным годом

сегодня 11:12 Общество 0 Коммент.

На охоту за новосибирскими водителями отправят дополнительные эвакуаторы

сегодня 11:01 Общество 0 Коммент.

Рослесхоз назвал сумму ущерба от лесных пожаров в Сибири

сегодня 10:31 Экономика 0 Коммент.

Учёные нашли новый способ бросить курить

сегодня 10:27 Общество 0 Коммент.

Девушка получила перелом черепа рядом с пешеходным переходом в Новосибирске

сегодня 10:18 Хроника 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в тройку лидеров по тратам на алкоголь

сегодня 09:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирским предпринимателям дадут советы по улучшению качества сервиса

сегодня 09:00 Бизнес 0 Коммент.

Стала известна причина вони на Большевистской в Новосибирске

сегодня 08:39 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

вчера 10:05 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

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