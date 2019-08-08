Полпред Сергей Меняйло сегодня отмечает день рождения

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Полномочный представитель президента в Сибири работает с 28 июля 2016 года; до этого у Меняйло была военная и политическая карьера.

Полномочный представитель президента в Сибирском Федеральном округе Сергей Иванович Меняйло сегодня отмечает день рождения. Ему исполняется 59 лет.

Сергей Меняйло родился в городе Алагире Северо-Осетинской ССР, по окончании школы поступил в Каспийское высшее военно-морское училище, которое окончил по специальности инженер-штурман.

Меняйло служил на Северном флоте в Каспийской флотилии на Новороссийской военно-морской базе. В 2007 году ему было присвоено звание вице-адмирала.

Активная политическая карьера Сергея Меняйло началась с крымских событий. 17 сентября 2014 года президент назначил политика на пост губернатора Севастополя. После отставки в 2016 году Меняйло стал полномочным представителем президента в СФО.

Сиб.фм поздравляет Сергея Ивановича с днём рождения и желает дальнейших успехов в карьере. Накопленный профессиональный опыт и заслуженный авторитет среди коллег идеально сочетаются с жизненной энергией и стремлением к созиданию. Желаем Сергею Ивановичу вдохновения на большие интересные проекты, крепкого здоровья и семейного благополучия.