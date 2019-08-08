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После фразы «не мужик» бывший сиделец зарезал приятеля в Томской области

Рубрика: проиcшествия

22.08.2019 16:27

СКРИНШОТ ИЗ Х\Ф «Джентльмены удачи» – СССР, 1971 г.

Двое мужчин с криминальным прошлым поссорилась из-за спора о том, кто больше помогал другим едой и сигаретами; поиск правды закончился поножовщиной.

Суд вынес приговор местному жителю, обвинённому в убийстве человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

Инцидент произошёл в ноябре 2018 года в Парабельском районе области. По данным следствия, компания мужчин с криминальным прошлым распивала спиртное в доме одного из них. Во время дружеских бесед возник спор – кто из приятелей больше делился сигаретами и едой во время совместной «отсидки». Когда спорщики исчерпали слова, они схватили ножи и приставили лезвия к горлу друг друга, однако третий участник попойки разнял их, отобрав ножи. 

Через некоторое время эти же мужчины возобновили спор: хозяин дома обвинил гостя в том, что он «не мужик», раз взял нож, но не «довёл дело до конца». После этих слов гость схватил нож и ударил им обидчика в грудь – лезвие пронзило сердце мужчины, в результате чего он скончался в реанимационном отделении больницы, несмотря на усилия врачей. 

Во время следствия обвиняемый признал свою вину, однако утверждал, что совершить убийство ему пришлось из-за противоправного и провокационного поведения потерпевшего. В суде обвинителю удалось опровергнуть линию версию защиты, убедив судей в том, что причина убийства – не провокация, а следование криминальным принципам и нормам поведения подсудимого. 

Таким образом, 40-летнего рецидивиста приговорили к 13 годам колонии особо строгого режима.

Напомним, в июле этого года в сети появилось видео, на котором мужчина подкрался к медведю и спровоцировал его на нападение. 

 

Александр Шпак

Теги: происшествия Томская область криминал

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Предложить новость

Пьяный учитель истории покусал полицейского в Новосибирске

сегодня 18:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 18:03 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:21 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 11:12 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:01 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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