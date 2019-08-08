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Пьяный учитель истории покусал полицейского в Новосибирске

Рубрика: общество

22.08.2019 18:11

Фото с сайта pixabay.com

Заслуженный учитель истории и обществознания начал часто пить в предпенсионном возрасте; ночной дебош завершился условным сроком.

Скандальное завершение летних каникул обернулось уголовным делом для опытного педагога. Сегодня, 22 августа, Дзержинский районный суд вынес приговор 60-летнему историку за оскорбление и применение неопасного насилия к представителям власти.

Инцидент произошёл в ночь на 29 августа прошлого года, около 01:30. Экипаж ППС патрулировал улицы Дзержинского района, но рядом с ДК «Чкалова» заметил лежащего человека и группу мужчин поблизости. Полицейские подошли и убедились, что лежащий на земле человек сильно пьян – они попытались поднять человека на ноги.

В ответ отдыхающий стал отборно материться и оскорблять полицейских, на просьбы прекратить не реагировал. Полицейские подняли мужчину с земли, тот ударил одного из них по лицу и вцепился зубами в предплечье, разорвав и прокусив форменную куртку, сообщили Сиб.фм в прокуратуре.

Позднее выяснилось, что дебошир работал учителем истории и обществознания в одной из школ Дзержинского района. 60-летний мужчина имеет большой стаж преподавания, дипломы и грамоты. 

«Подсудимый не признал вину, пояснив, что был нетрезв и не понимал, что перед ним сотрудники полиции. В совокупности суд назначил мужчине год лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Гособвинитель просил о запрете заниматься педагогической деятельностью, но это было отклонено», – сообщила Сиб.фм старший помощник прокурора Дзержинского района Наталья Гончарова.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, 7 августа молодая мать попала в суд за дебош в новосибирском метро с нападением на полицейских.

Никита Манько

Теги: школы суд учитель дебошир

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Пьяный учитель истории покусал полицейского в Новосибирске

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сегодня 16:53 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:07 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:56 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:21 Афиша 0 Коммент.

Новосибирским школьникам дали 30 миллионов рублей перед учебным годом

сегодня 11:12 Общество 0 Коммент.

На охоту за новосибирскими водителями отправят дополнительные эвакуаторы

сегодня 11:01 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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