Пьяный учитель истории покусал полицейского в Новосибирске

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Пьяный учитель истории покусал полицейского в НовосибирскеРубрика: общество
22.08.2019 18:11
Фото с сайта pixabay.com
Заслуженный учитель истории и обществознания начал часто пить в предпенсионном возрасте; ночной дебош завершился условным сроком.
Скандальное завершение летних каникул обернулось уголовным делом для опытного педагога. Сегодня, 22 августа, Дзержинский районный суд вынес приговор 60-летнему историку за оскорбление и применение неопасного насилия к представителям власти.
Инцидент произошёл в ночь на 29 августа прошлого года, около 01:30. Экипаж ППС патрулировал улицы Дзержинского района, но рядом с ДК «Чкалова» заметил лежащего человека и группу мужчин поблизости. Полицейские подошли и убедились, что лежащий на земле человек сильно пьян – они попытались поднять человека на ноги.
В ответ отдыхающий стал отборно материться и оскорблять полицейских, на просьбы прекратить не реагировал. Полицейские подняли мужчину с земли, тот ударил одного из них по лицу и вцепился зубами в предплечье, разорвав и прокусив форменную куртку, сообщили Сиб.фм в прокуратуре.
Позднее выяснилось, что дебошир работал учителем истории и обществознания в одной из школ Дзержинского района. 60-летний мужчина имеет большой стаж преподавания, дипломы и грамоты.
«Подсудимый не признал вину, пояснив, что был нетрезв и не понимал, что перед ним сотрудники полиции. В совокупности суд назначил мужчине год лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Гособвинитель просил о запрете заниматься педагогической деятельностью, но это было отклонено», – сообщила Сиб.фм старший помощник прокурора Дзержинского района Наталья Гончарова.
Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, 7 августа молодая мать попала в суд за дебош в новосибирском метро с нападением на полицейских.
Никита Манько
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