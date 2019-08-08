Рослесхоз назвал сумму ущерба от лесных пожаров в Сибири

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Рослесхоз назвал сумму ущерба от лесных пожаров в СибириРубрика: экономика, проиcшествия
22.08.2019 10:31
фото с сайта PIXABAY.COM
Эксперты подсчитали ущерб от лесных пожаров в 2019 году; совокупная площадь возгораний по всем территориям составляет около 8,9 миллиона гектаров.
Экономический ущерб от пожаров в лесах, случившихся в России с начала 2019 года, составил приблизительно 7 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства.
Как отмечает врио главы Рослесхоза Михаил Клинов, ситуация с лесными пожарами стабилизирована по всей России. Однако летний пожароопасный сезон ещё не завершен, и службы продолжают ликвидировать возгорания в Республике Саха, Красноярском крае и Иркутской области.
«Если есть возможность добраться к пожару, перебросить туда силы и средства, то где бы он ни находился, его надо тушить», – подчеркнул Михаил Клинов.
Совокупная площадь лесных пожаров по всем территориям на сегодняшний день составляет около 8,9 млн гектаров, что превышает аналогичный показатель за прошлый год.
Напомним, 15 августа алтайские священники провели воздушную молитву против пожаров.
Никита Минин
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