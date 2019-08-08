Самое высокое колесо обозрения остановилось в Новосибирске

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Самое высокое колесо обозрения остановилось в НовосибирскеРубрика: общество
22.08.2019 16:16
фото сиб.фм
Жители и гости Новосибирска сегодня не смогли насладиться видами города; самое высокое за Уралом колесо обозрения не работает.
В Новосибирске остановилось новое колесо обозрения. Сегодня, 22 августа, об этом начали писать в социальных сетях прогуливающиеся по набережной горожане.
Люди сообщают, что на вопрос, почему не работает колесо обозрения, сотрудники аттракциона ответили, что колесо сломалось.
В то же время на официальной странице ДК «Круг» в социальной сети «ВКонтакте» появилось подтверждение закрытия аттракциона.
«Уважаемые посетители! Аттракцион "Колесо обозрения" успешно прошёл тестовые испытания и закрыт на техническое обслуживание согласно регламенту. Ориентировочная дата открытия 31.08.19», – сообщили в сообществе.
Там же написали, что галерея и буфет, расположившиеся под колесом, работают в обычном режиме.
Напомним, 9 августа люди застряли на колесе обозрения.
Татьяна Картавых
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Лента новостей
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