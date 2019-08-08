Самую дорогую однушку в Сибири нашли в Омске

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Эксперты «ЦИАН» составили рейтинг городов Сибири по максимальной стоимости однокомнатных квартир; самая дешёвая из дорогих однокомнатных квартир продаётся в Тыве.

Аналитики ЦИАН изучили разброс цен на дорогое жильё в городах Сибирского Федерального округа. За основу эксперты брали однокомнатные квартиры с максимальной для региона ценой.

Самая дешёвая из дорогих однушек продаётся в Тыве. За 42 квадратных метра в Кызыле просят 2,8 миллиона рублей – это 10 место рейтинга. Далее в рейтинге Республика Алтай – 3,55 млн, Алтайский край – 4,3 млн, Хакасия – 4,8 млн, Томская область – 5,8 млн, Иркутская область – 6,5 млн. Кемеровская область и Красноярский край показали одинаковую цену – 7 млн рублей.

В Новосибирске продают самую большую из всех представленных однушек – 71 квадратный метр. В жилище сделан дизайнерский ремонт. А вот по цене этот лот второй – 11,5 млн рублей.

Самая дорогая однокомнатная квартира нашлась в Омске. Здесь однушку оценили в 13,9 млн рублей.

Напомним, 24 июля аналитики ЦИАН рассказали, что самую дорогую арендную квартиру в Сибири сдают за 200 тысяч в месяц.