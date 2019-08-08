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Самую дорогую однушку в Сибири нашли в Омске

Рубрика: недвижимость

22.08.2019 15:08

фото «циан»

Эксперты «ЦИАН» составили рейтинг городов Сибири по максимальной стоимости однокомнатных квартир; самая дешёвая из дорогих однокомнатных квартир продаётся в Тыве.

Аналитики ЦИАН изучили разброс цен на дорогое жильё в городах Сибирского Федерального округа. За основу эксперты брали однокомнатные квартиры с максимальной для региона ценой.

Самая дешёвая из дорогих однушек продаётся в Тыве. За 42 квадратных метра в Кызыле просят 2,8 миллиона рублей – это 10 место рейтинга. Далее в рейтинге Республика Алтай – 3,55 млн, Алтайский край – 4,3 млн, Хакасия – 4,8 млн, Томская область – 5,8 млн, Иркутская область – 6,5 млн. Кемеровская область и Красноярский край показали одинаковую цену – 7 млн рублей.

В Новосибирске продают самую большую из всех представленных однушек – 71 квадратный метр. В жилище сделан дизайнерский ремонт. А вот по цене этот лот второй – 11,5 млн рублей.

Самая дорогая однокомнатная квартира нашлась в Омске. Здесь однушку оценили в 13,9 млн рублей. 

Напомним, 24 июля аналитики ЦИАН рассказали, что самую дорогую арендную квартиру в Сибири сдают за 200 тысяч в месяц.

 

Татьяна Картавых

Теги: Сибирь недвижимость рейтинги

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сегодня 14:13 Политика 0 Коммент.

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сегодня 14:04 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:24 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:07 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:56 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:12 Общество 0 Коммент.

На охоту за новосибирскими водителями отправят дополнительные эвакуаторы

сегодня 11:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:31 Экономика 0 Коммент.

Учёные нашли новый способ бросить курить

сегодня 10:27 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:18 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирским предпринимателям дадут советы по улучшению качества сервиса

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Стала известна причина вони на Большевистской в Новосибирске

сегодня 08:39 Общество 0 Коммент.

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вчера 10:05 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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