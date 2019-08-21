Сбербанк может купить крупнейшую новосибирскую компанию 2ГИС

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Российский банк предпринимает шаги к преобразованию в IT-компанию; для этого необходима собственная геосистема, которой может стать новосибирский 2ГИС.

Сбербанк ведёт переговоры о покупке новосибирской компании 2ГИС. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на заместителя директора группы корпоративных рейтингов рейтингового агентства АКРА Александра Гущина.

Информация получила подтверждение из второго источника внутри самой компании. Один из топ-менеджеров 2ГИС сообщил, что именно IT-гигант стал инициатором переговоров о продаже бизнеса государственному банку.

По словам Александра Гущина, Сбербанк планирует становиться IT-компанией, а у многих крупных IT-фирм есть своя геосистема, которая либо существует отдельно, либо интегрирована в систему компании. Такой системой Сбербанк решил сделать новосибирский 2ГИС.

Отметим, что Сбербанк планомерно ведет работу по выходу за пределы сферы финансов. Он уже является совладельцем Rambler Group, а также партнёром Mail.Ru Group и Яндекс.

2ГИС – международная картографическая компания, которая была создана в 1999 году в Новосибирске. С 2017 года она является восьмой в списке самых выгодных российских франшиз, а также на данный момент входит в список самых дорогих российских интернет-компаний по версии Forbes. Сейчас стоимость 2ГИС оценивается в 243 миллиона долларов.

Напомним, в июне у новосибирцев появилась возможность отслеживать через приложение 2ГИС движение общественного транспорта.