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Сбербанк может купить крупнейшую новосибирскую компанию 2ГИС

Рубрика: общество

23.08.2019 07:21

Фото с сайта Pixabay.com

Российский банк предпринимает шаги к преобразованию в IT-компанию; для этого необходима собственная геосистема, которой может стать новосибирский 2ГИС.

Сбербанк ведёт переговоры о покупке новосибирской компании 2ГИС. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на заместителя директора группы корпоративных рейтингов рейтингового агентства АКРА Александра Гущина.

Информация получила подтверждение из второго источника внутри самой компании. Один из топ-менеджеров 2ГИС сообщил, что именно IT-гигант стал инициатором переговоров о продаже бизнеса государственному банку.

По словам Александра Гущина, Сбербанк планирует становиться IT-компанией, а у многих крупных IT-фирм есть своя геосистема, которая либо существует отдельно, либо интегрирована в систему компании. Такой системой Сбербанк решил сделать новосибирский 2ГИС.

Отметим, что Сбербанк планомерно ведет работу по выходу за пределы сферы финансов. Он уже является совладельцем Rambler Group, а также партнёром Mail.Ru Group и Яндекс.

2ГИС – международная картографическая компания, которая была создана в 1999 году в Новосибирске. С 2017 года она является восьмой в списке самых выгодных российских франшиз, а также на данный момент входит в список самых дорогих российских интернет-компаний по версии Forbes. Сейчас стоимость 2ГИС оценивается в 243 миллиона долларов.

Напомним, в июне у новосибирцев появилась возможность отслеживать через приложение 2ГИС движение общественного транспорта.

 

Дарья Мелехова

Теги: 2ГИС Сбербанк карты

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вчера 19:44 Хроника 0 Коммент.

Директор салона связи взял полмиллиона из кассы на помощь маме

вчера 19:41 Экономика 0 Коммент.

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вчера 19:29 Общество 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк выпустил обновлённое приложение с онлайн-кассой

вчера 18:03 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:54 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:53 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:35 Общество 0 Коммент.

Водитель «Крузера» задавил гревшуюся на солнце собаку в Новосибирске

вчера 15:17 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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