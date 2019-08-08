Стала известна причина вони на Большевистской в Новосибирске

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Стала известна причина вони на Большевистской в НовосибирскеРубрика: общество
22.08.2019 08:39
фото со страницы группы «Ревизорро» в социальной сети «ВКонтакте»
Мэрия Новосибирска назвала источник, из-за которого жители окрестных улиц несколько суток не могут уснуть; в воздухе повис жуткий запах химии.
Мэрия Новосибирска назвала причину страшной вони в окрестностях улицы Большевистской. Об этом сообщает группа «Ревизорро» в социальной сети «ВКонтакте».
По данным мэрии города, Октябрьский район Новосибирска невыносимый запах накрыл из-за ремонтных работ дороги на одной из самых востребованных и загруженных магистралей Новосибирска – улице Большевистской. При ремонте дорожного полотна здесь используется специальная пропитка с официальным названием ПС-1. Производят её в Бердске. По информации мэрии, компонент необходим для долговечности асфальта. Также в мэрии уверили, что производители зловонной пропитки имеют на руках свидетельство о государственной регистрации и паспорт безопасности, согласно которому добавка считается «малоопасной по степени воздействия на организм».
Напомним, 19 августа жители Октябрьского района сообщили, что не могут спать из-за едкого запаха с улицы.
Татьяна Картавых
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