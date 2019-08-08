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Стала известна причина вони на Большевистской в Новосибирске

Рубрика: общество

22.08.2019 08:39

фото со страницы группы «Ревизорро» в социальной сети «ВКонтакте»

Мэрия Новосибирска назвала источник, из-за которого жители окрестных улиц несколько суток не могут уснуть; в воздухе повис жуткий запах химии. 

Мэрия Новосибирска назвала причину страшной вони в окрестностях улицы Большевистской. Об этом сообщает группа «Ревизорро» в социальной сети «ВКонтакте». 

По данным мэрии города, Октябрьский район Новосибирска невыносимый запах накрыл из-за ремонтных работ дороги на одной из самых востребованных и загруженных магистралей Новосибирска – улице Большевистской. При ремонте дорожного полотна здесь используется специальная пропитка с официальным названием ПС-1. Производят её в Бердске. По информации мэрии, компонент необходим для долговечности асфальта. Также в мэрии уверили, что производители зловонной пропитки имеют на руках свидетельство о государственной регистрации и паспорт безопасности, согласно которому добавка считается «малоопасной по степени воздействия на организм». 

Напомним, 19 августа жители Октябрьского района сообщили, что не могут спать из-за едкого запаха с улицы. 

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область запах дороги ремонт дорог вредные выбросы

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вчера 19:51 Общество 0 Коммент.

Незаконного торговца оружием задержали в Новосибирске

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

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Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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