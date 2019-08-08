Туман и солнце: погода в Новосибирске 22 августа

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Туман и солнце: погода в Новосибирске 22 августаРубрика: общество
22.08.2019 08:25
фото сиб.фм
Новосибирцев испугал утренний туман, солнца не ждали, но оно будет светить весь день.
По данным сервиса Gismeteo, 22 августа в 7:00 утра Новосибирск был окутан настолько плотным туманом, что видимость снизилась до 700 метров.
В Новосибирске сегодня ожидается солнечный и одновременно дождливый день. Уже с 10:00 синоптики прогнозируют осадки. Капать с неба будет до 16:00.
Температура поднимется до +18 градусов. В районе обеда утренний штиль сменится северо-западным ветром, который будет дуть со скоростью 4-6 метров в секунду.
Напомним, 20 августа синоптики рассказали, насколько дожди задержатся в Новосибирске.
Татьяна Картавых
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