Учёные нашли новый способ бросить курить

Фото с сайта pixabay.com

Занятия спортом могут помочь гражданам, пытающимся отказаться от курения; это доказали шведские учёные.

Группа исследователей из Университета Гетеборга доказали что спорт может облегчить процесс отказа от курения. Об этом пишет сайт medicalxpress.com.

По данным сайта, в течение трёх недель шведские учёные давали лабораторным крысам повышенную дозу никотина. После появления признаков никотиновой зависимости подопытных животных разделили на две группы. Крысам из одной группы предложили новый для них вид активности – балансирование на вращающемся диске.

Учёные рассказали, что в группе, где грызуны больше двигались, реже отмечались случаи повреждения мозга в результате длительного воздействия никотина на организм.

Таким образом научная группа доказала, что спортивные занятия во время процесса отказа от курения помогут легче отказаться от пагубной привычки. Главное, чтобы активность была абсолютно новой для человека.

Напомним, 15 мая пьяный курильщик избил пилотов самолёта в аэропорту Толмачёво.