Учёные нашли новый способ бросить курить

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Рубрика: общество

22.08.2019 10:27

Фото с сайта pixabay.com

Занятия спортом могут помочь гражданам, пытающимся отказаться от курения; это доказали шведские учёные.

Группа исследователей из Университета Гетеборга доказали что спорт может облегчить процесс отказа от курения. Об этом пишет сайт medicalxpress.com.

По данным сайта, в течение трёх недель шведские учёные давали лабораторным крысам повышенную дозу никотина. После появления признаков никотиновой зависимости подопытных животных разделили на две группы. Крысам из одной группы предложили новый для них вид активности – балансирование на вращающемся диске.

Учёные рассказали, что в группе, где грызуны больше двигались, реже отмечались случаи повреждения мозга в результате длительного воздействия никотина на организм.

Таким образом научная группа доказала, что спортивные занятия во время процесса отказа от курения помогут легче отказаться от пагубной привычки. Главное, чтобы активность была абсолютно новой для человека.

Напомним, 15 мая пьяный курильщик избил пилотов самолёта в аэропорту Толмачёво.

 

Анатолий Якимов

Теги: здоровье спорт учёные

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сегодня 07:39 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:12 Общество 0 Коммент.

За сбор шишек и клюквы новосибирцам могут дать штраф

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Герой Советского Союза Александр Анцупов умер в Новосибирске

вчера 20:37 Общество 0 Коммент.

Выгоревшие леса Сибири станут степью – российские учёные

вчера 19:51 Общество 0 Коммент.

Незаконного торговца оружием задержали в Новосибирске

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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