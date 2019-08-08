Учёные требуют остановить вырубку деревьев в Караканском бору

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Учёные требуют остановить вырубку деревьев в Караканском боруРубрика: общество
22.08.2019 13:53
фото предоставлено фондом «Зелёный стандарт»
Учёные СО РАН начали экспедицию по изучению уникальной экосистемы Караканского бора; цель – добиться присвоения статуса особо охраняемой территории.
Специалисты Центрального сибирского ботанического сада СО РАН совместно с фондом защиты природы и окружающей среды «Зелёный стандарт» начали научную экспедицию в Караканский бор. Цель – доказать, что присвоения статуса особо охраняемой территории требует вся территория лесного массива, а не его часть, на чём настаивает власть.
В рамках экспедиции учёные рассчитывают найти новые места произрастания редких видов растений, в том числе тех, которые занесены в Красную книгу.
Караканский бор находится на территории трех районов Новосибирской области – Ордынского, Искитимского и Сузунского, а также Каменского района Алтайского края. В бору произрастают несколько видов мхов, распространение которых было зарегистрировано только в высокогорье Алтая; есть и другие реликтовые растения, сохранившиеся еще с доледниковых времен.
Помимо этого Каракан известен тем, что на его территории расположены памятники бронзового века.
По завершении экспедиции учёные составят полный отчёт и обоснование для признания всей территории Каракана, а также водосборные бассейны рек, которые протекают через него, территорией со статусом «особо охраняемая». В лесу со статусом «под особой охраной» полностью запрещены вырубки деревьев, от чего страдает сегодня Каракан, а также обработка растительности ядохимикатами.
Напомним, 21 августа новосибирский фотограф Филипп Васильев выложил в сеть снимки с ужасами, которые творятся в Караканском бору.
Татьяна Картавых
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