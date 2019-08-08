Устал воровать: голодный магазинный вор уснул при задержании в Новосибирске

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Устал воровать: голодный магазинный вор уснул при задержании в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
22.08.2019 12:24
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЕКРЕТАРЁМ АГЕНТСТВА БЕЗОПАСНОСТИ «ГВАРДИЯ»
В Ленинском районе Новосибирска мужчина попытался украсть палку колбасы из магазина; когда приехала охрана, злоумышленник попытался оказать сопротивление, но уснул.
Сотрудники охранного предприятия «Гвардия» в Новосибирске задержали мужчину, подозреваемого в мелкой краже, сообщает пресс-служба организации. Во время задержания, отмечают бойцы ГБР, новосибирец вёл себя странно.
Инцидент произошёл 21 августа 2019 года в Ленинском районе города: злоумышленник вошёл в магазин и попытался бесплатно вынести из магазина палку колбасы стоимостью в 500 рублей. Заметив жулика, сотрудники магазина нажали тревожную кнопку. Вскоре на место происшествия прибыли бойцы ГБР. Во время задержания подозреваемый в краже активно сопротивлялся. Защитники магазина уже собирались надеть на воришку наручники, однако тот внезапно успокоился, лёг на пол и уснул.
«Потянуло на хавчик», – объяснил подозреваемый свой поступок.
Когда к магазину подъехала полиция, правоохранителям пришлось будить мужчину, чтобы доставить в отдел.
Напомним, в июле этого года дерзкий грабитель похитил сок из блинной в Новосибирске.
Александр Шпак
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