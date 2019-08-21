В Новосибирской области на коров напал вирус

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В Новосибирской области на коров напал вирусРубрика: общество
23.08.2019 13:27
Фото со страницы группы "Чаны. Чёрный и белый список" в социальной сети "ВКонтакте"
В Чановском и Барабинском районах ветеринары выявили узелковый дерматит крупного рогатого скота; для человека данное заболевание не опасно.
Сразу в двух районах Новосибирской области ветеринары выявили вирусное заболевание у крупного рогатого скота. По сообщению сайта Управления ветеринарии Новосибирской области 9 августа при исследовании проб биологического материала отобранного в личных подсобных хозяйствах деревни Зубовка Татарского района и посёлка Юрки Чановского района был выявлен возбудитель заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота. А 14 августа заболевание было обнаружено в СХПК «Колхоз Береговой» села Новоярково Барабинского района.
В ведомстве отметили, что данное заболевание не опасно для человека, однако, оно наносит значительный экономический эффект для скотоводства. У животных снижается удои молока, происходит временная стерильность быков производителей, повреждение шкуры.
В настоящее время ветеринары проводят мероприятия по ликвидации заболевания.
Ветеринары сообщают, что заразный узелковый дерматит КРС характеризуется лихорадкой, поражением лимфатической системы, отёками подкожной клетчатки, поражением глаз и слизистых оболочек внутренних органов.
Без лечения смертность от данного заболевания среди животных составляет от 4 до 95%.
Напомним, в начале февраля российско-монгольская граница была перекрыта в связи с опасной болезнью свиней.
Анатолий Якимов
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