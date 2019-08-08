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Вечеринка «Ретро FM» пройдёт в «Максимилиансе»Рубрика: афиша, общество
22.08.2019 13:58
Фото «Ретро FM»
24 августа в баварском клубном ресторане «Максимилианс» состоится очередная «Вечеринка Ретро FM»; сбор гостей в 20:00.
«Вечеринка Ретро FM» – это уникальный клубный проект, объединяющий слушателей «Ретро FM».
В субботу вечером в ресторане «Максимилианс» вас ждут: яркое шоу, энергичные танцы, суперхиты 70х-80х-90х, веселые конкурсы, фирменные призы и, конечно, ведущий любимой радиостанции! А главное – это неповторимая атмосфера, которую невозможно описать словами, её нужно увидеть!
Напоминаем, что ежедневно с 18:00 до 19:00 в «Феличите» на «Ретро FM Новосибирск» можно выиграть входные билеты на вечеринку.
Подробности в группе в социальной сети «ВКонтакте» или на сайте клуба.
Запрещено для детей.
Напомним, 15 июля на радиостанции «Радио Дача» стартовал розыгрыш мороженого.
Анатолий Якимов
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Лента новостей
Назначена дата прощания с последним Героем Советского Союза Александром Анцуповым
Водитель «Крузера» задавил гревшуюся на солнце собаку в Новосибирске
Масштабный автопробег отправился по Новосибирской области в честь Дня флага России
Устал воровать: голодный магазинный вор уснул при задержании в Новосибирске
Девушку в синем платье подозревают в жестоком убийстве собаки в Новосибирске
Новосибирским школьникам дали 30 миллионов рублей перед учебным годом
На охоту за новосибирскими водителями отправят дополнительные эвакуаторы
Девушка получила перелом черепа рядом с пешеходным переходом в Новосибирске
Новосибирским предпринимателям дадут советы по улучшению качества сервиса
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
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