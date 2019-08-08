Вечеринка «Ретро FM» пройдёт в «Максимилиансе»

Фото «Ретро FM»

24 августа в баварском клубном ресторане «Максимилианс» состоится очередная «Вечеринка Ретро FM»; сбор гостей в 20:00.

«Вечеринка Ретро FM» – это уникальный клубный проект, объединяющий слушателей «Ретро FM».

В субботу вечером в ресторане «Максимилианс» вас ждут: яркое шоу, энергичные танцы, суперхиты 70х-80х-90х, веселые конкурсы, фирменные призы и, конечно, ведущий любимой радиостанции! А главное – это неповторимая атмосфера, которую невозможно описать словами, её нужно увидеть!

Напоминаем, что ежедневно с 18:00 до 19:00 в «Феличите» на «Ретро FM Новосибирск» можно выиграть входные билеты на вечеринку.

Подробности в группе в социальной сети «ВКонтакте» или на сайте клуба.

Запрещено для детей.

Напомним, 15 июля на радиостанции «Радио Дача» стартовал розыгрыш мороженого.