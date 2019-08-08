Водитель «Крузера» задавил гревшуюся на солнце собаку в Новосибирске

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

В соцсети «ВКонтакте» появилось видео, на котором автомобиль Toyota Land Cruiser сбил собаку, выезжая с заправки; пользователи считают, что водитель сделал это намеренно.

Новосибирцев расстроило видео, на котором водитель внедорожника Toyota Land Cruiser переехал собаку. Видеозапись была размещена сегодня днём в группе «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

Согласно информации, прикреплённой к ролику, происшествие случилось на автозаправочной станции в Октябрьском районе Новосибирска.

На записи видно, как люксовый внедорожник, разворачиваясь, минует запрещающий знак и переезжает лежащую на асфальте собаку.

«Он переехал животное на скорости, после чего собака отбежала к танкерам и скончалась через несколько минут», – приводит слова очевидца ресурс.

За час новосибирцы оставили под видео около четырёх сотен комментариев. Подавляющее большинство из них гневные.

«Зачем смотреть, куда едешь? Крузак большой, ему пофиг. Бедное животное», «Крузак купил, а ездить не купил», – пишут люди.

В ГУ МВД по Новосибирской области Сиб.фм рассказали, что наезд на собаку является дорожно-транспортным происшествием – по данному факту будет проведена проверка.

Напомним, в августе этого года пенсионер на мопеде сбил мать и ребёнка в Новосибирске.