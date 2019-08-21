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Выпущенного из колонии досрочно алтайского следователя подозревают в новом изнасиловании

Рубрика: проиcшествия

22.08.2019 23:11

Фото с сайта shutterstock.com

После серии нападений на женщин бывшего следователя отправили в колонию; выйдя по УДО, он снова взялся за старое.

Бывший сотрудник Следственного комитета Алтайского края Александр Салтаев подозревается в очередном изнасиловании, сообщило сегодня, 22 августа, информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на СУ СК РФ по Алтайскому краю. 

Сейчас мужчина объявлен в розыск. До этого он уже был приговорён к шести годам в колонии, но был освобождён через четыре года условно-досрочно. Его обвинили в четырёх изнасилованиях и четырёх покушениях. При первых преступлениях подозреваемый сбегал с места, после чего сам брался расследовать данное дело. Однажды ему удалось уговорить одну из потерпевших забрать заявление. 

Также, по решению суда, Салтаев должен был каждой из своих жертв выплатить компенсации в размере 250 тысяч рублей.

Напомним, в июле 2019 года проезжающая машина спугнула насильника в Омске.

Дарья Мелехова

Теги: насилие полиция Следователи Следком

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«Картёжник» за рулём маршрутки возмутил новосибирцев

вчера 20:45 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:29 Общество 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк выпустил обновлённое приложение с онлайн-кассой

вчера 18:03 Общество 0 Коммент.

Жильё пенсионеров в Новосибирской области отремонтируют после их смерти

вчера 16:53 Общество 0 Коммент.

Едва спаслись: в Бердске дотла сгорел частный дом

вчера 16:42 Хроника 0 Коммент.

«Как она тебя не утащила?»: рыбаков поразил улов юного сибиряка

вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

Водитель «Крузера» задавил гревшуюся на солнце собаку в Новосибирске

вчера 15:17 Общество 0 Коммент.

Самую дорогую однушку в Сибири нашли в Омске

вчера 15:08 Недвижимость 0 Коммент.

Масштабный автопробег отправился по Новосибирской области в честь Дня флага России

вчера 14:53 Общество 0 Коммент.

Полпред Сергей Меняйло сегодня отмечает день рождения

вчера 14:45 Политика 0 Коммент.

Первый банно-гастрономический фестиваль пройдёт в Новосибирске

вчера 14:36 Афиша 0 Коммент.

Депутата заксобрания будут судить за взятку в 9 миллионов рублей

вчера 14:13 Политика 0 Коммент.

Новосибирцев пугают сообщениями о повышенном радиационном фоне

вчера 14:04 Общество 0 Коммент.

Учёные требуют остановить вырубку деревьев в Караканском бору

вчера 13:53 Общество 0 Коммент.

Житель Новосибирской области лишился дома из-за кредита

вчера 13:36 Общество 0 Коммент.

Устал воровать: голодный магазинный вор уснул при задержании в Новосибирске

вчера 12:24 Хроника 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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