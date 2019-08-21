Выпущенного из колонии досрочно алтайского следователя подозревают в новом изнасиловании

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После серии нападений на женщин бывшего следователя отправили в колонию; выйдя по УДО, он снова взялся за старое.

Бывший сотрудник Следственного комитета Алтайского края Александр Салтаев подозревается в очередном изнасиловании, сообщило сегодня, 22 августа, информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Сейчас мужчина объявлен в розыск. До этого он уже был приговорён к шести годам в колонии, но был освобождён через четыре года условно-досрочно. Его обвинили в четырёх изнасилованиях и четырёх покушениях. При первых преступлениях подозреваемый сбегал с места, после чего сам брался расследовать данное дело. Однажды ему удалось уговорить одну из потерпевших забрать заявление.

Также, по решению суда, Салтаев должен был каждой из своих жертв выплатить компенсации в размере 250 тысяч рублей.

Напомним, в июле 2019 года проезжающая машина спугнула насильника в Омске.