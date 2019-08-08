6 баллов
+17
65.62 72.83
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Пьяный учитель истории покусал полицейского в Новосибирске

сегодня 18:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк выпустил обновлённое приложение с онлайн-кассой

сегодня 18:03 Общество 0 Коммент.

«Перелёт в Москву она не перенесёт»: благотворители собрали 700 тысяч рублей на операцию трёхлетней девочке с опухолью

сегодня 17:54 Общество 0 Коммент.

Жильё пенсионеров в Новосибирской области отремонтируют после их смерти

сегодня 16:53 Общество 0 Коммент.

Едва спаслись: в Бердске дотла сгорел частный дом

сегодня 16:42 Хроника 0 Коммент.

Самое высокое колесо обозрения остановилось в Новосибирске

сегодня 16:16 Общество 0 Коммент.

«Как она тебя не утащила?»: рыбаков поразил улов юного сибиряка

сегодня 15:44 Общество 0 Коммент.

Назначена дата прощания с последним Героем Советского Союза Александром Анцуповым

сегодня 15:35 Общество 0 Коммент.

Водитель «Крузера» задавил гревшуюся на солнце собаку в Новосибирске

сегодня 15:17 Общество 0 Коммент.

Масштабный автопробег отправился по Новосибирской области в честь Дня флага России

сегодня 14:53 Общество 0 Коммент.

Полпред Сергей Меняйло сегодня отмечает день рождения

сегодня 14:45 Политика 0 Коммент.

Депутата заксобрания будут судить за взятку в 9 миллионов рублей

сегодня 14:13 Политика 0 Коммент.

Новосибирцев пугают сообщениями о повышенном радиационном фоне

сегодня 14:04 Общество 0 Коммент.

Устал воровать: голодный магазинный вор уснул при задержании в Новосибирске

сегодня 12:24 Хроника 0 Коммент.

Девушку в синем платье подозревают в жестоком убийстве собаки в Новосибирске

сегодня 12:07 Хроника 0 Коммент.

Из-за утреннего тумана задержались рейсы Толмачёво и Богашёво

сегодня 11:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы смогут нарисовать и посадить деревья в центре города

сегодня 11:21 Афиша 0 Коммент.

Новосибирским школьникам дали 30 миллионов рублей перед учебным годом

сегодня 11:12 Общество 0 Коммент.

На охоту за новосибирскими водителями отправят дополнительные эвакуаторы

сегодня 11:01 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

вчера 10:05 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Жильё пенсионеров в Новосибирской области отремонтируют после их смерти

Рубрика: общество

22.08.2019 16:53

Фото жительницы дома Ларисы Палухиной

Муниципальный дом ветеранов в Убинском районе власти обещают отремонтировать только через 22 года; многие жильцы до этого события не доживут.

Вот уже несколько лет жильцы дома ветеранов в селе Убинском жалуются во все инстанции. Как ранее писал Сиб.фм, в доме не работает канализация и регулярно сточные воды заливают квартиры.

Как рассказала корреспонденту Сиб.фм жительница дома Лариса Палухина, проблемы с канализацией начались ещё задолго до того, как они с мамой въехали в новую квартиру.

«Мы получили жильё в этом доме чуть более пяти лет назад. И практически сразу же столкнулись с проблемой канализации. За это время куда мы только не обращались, но, как правило, на все жалобы получали только отписки», – сообщила Лариса.

Девушка рассказала, что в доме 18 квартир, в которых проживают 30 человек, большинство – ветераны, пенсионеры, инвалиды. Некоторые старше 80 лет. Кстати, сама Лариса передвигается на инвалидной коляске.

После каждой аварии в канализационной системе дома жильцы с боем заставляют прийти работников местного ЖКХ для устранения неполадок. А вот убирать жижу пожилым и маломобильным людям приходится самостоятельно.

При этом в ответе из прокуратуры Убинского района, копия которого имеется в распоряжении Сиб.фм, сказано, что по договору от 10 апреля 2019 года содержанием дома занимается предприниматель Рафаэль Мухометзянов, и все работы выполняются в соответствии с заявками жильцов.

В этом же документе сказано, что ремонт инженерных сетей запланирован на 2041 год, то есть через 22 года. Большинство жителей просто не доживут до этого момента.

Однако местные жители жалуются на то, что для устранения засора канализации нужно обращаться в администрацию района. Если обращаться напрямую, предприниматель просит денег. Но и в этом случае работы по устранению неполадок будут длиться очень долго.

По словам председателя межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислава Антонова, за шесть лет было проведено множество проверок различными ведомствами, но все они безрезультатны.

«Канализация в доме как работала с перебоями, так и продолжает работать. А нужно всего лишь просто найти средства и переложить систему водоотведения», – рассказал корреспонденту Сиб.фм Ростислав Антонов.

По его словам, дом находится на балансе районной администрации, и именно на ней лежит ответственность за его обслуживание. Если проблема в водоотведении, значит, властям нужно не мучить пожилых и больных людей, а заложить средства в бюджете на устранение данной проблемы. В конце концов они могут обратиться за помощью в областное правительство.

Лариса Палухина добавила, что все проблемы с водоотведением в доме ветеранов связаны с ошибками, допущенными при строительстве. Изначально здание проектировалось под детский сад. Однако впоследствии его переделали в манёвренный фонд для жителей Убинского района, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Девушка добавила, что она сдаваться не собирается и будет продолжать отстаивать свои права на комфортное жильё. 

«Если будет нужно, то я накоплю из своей скромной пенсии нужную сумму на проведение технической экспертизы, по заключению которой потребую у администрации района привести канализационную систему в надлежащее качество», – сообщила Лариса Палухина.

По предварительным данным, стоимость экспертизы составит как минимум 100 тысяч рублей.

Напомним, в конце июня стало известно, что жильцы дома в Бердске задыхаются от фекальной вони.

 

Анатолий Якимов

Теги: жильё прокуратура ЖКХ Убинский район канализация

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Пьяный учитель истории покусал полицейского в Новосибирске

сегодня 18:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк выпустил обновлённое приложение с онлайн-кассой

сегодня 18:03 Общество 0 Коммент.

«Перелёт в Москву она не перенесёт»: благотворители собрали 700 тысяч рублей на операцию трёхлетней девочке с опухолью

сегодня 17:54 Общество 0 Коммент.

Жильё пенсионеров в Новосибирской области отремонтируют после их смерти

сегодня 16:53 Общество 0 Коммент.

Едва спаслись: в Бердске дотла сгорел частный дом

сегодня 16:42 Хроника 0 Коммент.

Самое высокое колесо обозрения остановилось в Новосибирске

сегодня 16:16 Общество 0 Коммент.

«Как она тебя не утащила?»: рыбаков поразил улов юного сибиряка

сегодня 15:44 Общество 0 Коммент.

Назначена дата прощания с последним Героем Советского Союза Александром Анцуповым

сегодня 15:35 Общество 0 Коммент.

Водитель «Крузера» задавил гревшуюся на солнце собаку в Новосибирске

сегодня 15:17 Общество 0 Коммент.

Масштабный автопробег отправился по Новосибирской области в честь Дня флага России

сегодня 14:53 Общество 0 Коммент.

Полпред Сергей Меняйло сегодня отмечает день рождения

сегодня 14:45 Политика 0 Коммент.

Депутата заксобрания будут судить за взятку в 9 миллионов рублей

сегодня 14:13 Политика 0 Коммент.

Новосибирцев пугают сообщениями о повышенном радиационном фоне

сегодня 14:04 Общество 0 Коммент.

Устал воровать: голодный магазинный вор уснул при задержании в Новосибирске

сегодня 12:24 Хроника 0 Коммент.

Девушку в синем платье подозревают в жестоком убийстве собаки в Новосибирске

сегодня 12:07 Хроника 0 Коммент.

Из-за утреннего тумана задержались рейсы Толмачёво и Богашёво

сегодня 11:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы смогут нарисовать и посадить деревья в центре города

сегодня 11:21 Афиша 0 Коммент.

Новосибирским школьникам дали 30 миллионов рублей перед учебным годом

сегодня 11:12 Общество 0 Коммент.

На охоту за новосибирскими водителями отправят дополнительные эвакуаторы

сегодня 11:01 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

вчера 10:05 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
25.07.2019

Отражая облака

Чем вдохновляются новосибирские строители и как они создают то,...

Читать далее
Image
08.07.2019

Хитрый план

У нас было определённое количество денег, которыми следовало толково ...

Читать далее
Image
26.06.2019

Красота же!

Как коренной новосибирец заново открыл для себя известный городской ми...

Читать далее
Image
21.06.2019

«Онега» как она есть

Честная экскурсия по одному из самых интригующих жилы...

Читать далее
Image
28.05.2019

Материальные ценности

Наглядный пример того, что большая идея должна во...

Читать далее
Image
24.05.2019

Скинь мячик, депутат!

Как вернуть детей во дворы и куда улетают «лебеди из...

Читать далее

Новости по теме

Видео: «танцующую» крышку канализационного люка сняли в Новосибирске вчера 22:07

Популярное

Image

«Прости, что не смог помочь»: поисковики теряют надежду найти трё...

Image

Из-за аварии перекрыто движение по трассе Р-255 в Новосибирской о...

Image

«ОМОН» накрыл вечеринку памяти Prodigy в Новосибирске

Image

Четырёхлетнюю девочку оставили в кафе с объявлением о поиске ново...

Image

Новосибирцы требуют наказать зарвавшегося водителя кроссовера

Image

Врачи-диетологи составили идеальный рацион питания

Image

Из квартиры подозреваемой в живодёрстве новосибирской школьницы с...

Image

В Новосибирске резко обмелела Обь

Image

Трёхлетнего ребёнка нашли мёртвым в Омске

Image

Больного котёнка оставили погибать в Новосибирске

Image

У нашедших трёхлетнего ребёнка волонтёров украли оборудование

Image

Карасучанка спаслась от домашнего тирана через соцсети

Image

Сибиряк продаёт на «Авито» 1240 рублей за два миллиона