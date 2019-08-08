Жильё пенсионеров в Новосибирской области отремонтируют после их смерти

Фото жительницы дома Ларисы Палухиной

Муниципальный дом ветеранов в Убинском районе власти обещают отремонтировать только через 22 года; многие жильцы до этого события не доживут.

Вот уже несколько лет жильцы дома ветеранов в селе Убинском жалуются во все инстанции. Как ранее писал Сиб.фм, в доме не работает канализация и регулярно сточные воды заливают квартиры.

Как рассказала корреспонденту Сиб.фм жительница дома Лариса Палухина, проблемы с канализацией начались ещё задолго до того, как они с мамой въехали в новую квартиру.

«Мы получили жильё в этом доме чуть более пяти лет назад. И практически сразу же столкнулись с проблемой канализации. За это время куда мы только не обращались, но, как правило, на все жалобы получали только отписки», – сообщила Лариса.

Девушка рассказала, что в доме 18 квартир, в которых проживают 30 человек, большинство – ветераны, пенсионеры, инвалиды. Некоторые старше 80 лет. Кстати, сама Лариса передвигается на инвалидной коляске.

После каждой аварии в канализационной системе дома жильцы с боем заставляют прийти работников местного ЖКХ для устранения неполадок. А вот убирать жижу пожилым и маломобильным людям приходится самостоятельно.

При этом в ответе из прокуратуры Убинского района, копия которого имеется в распоряжении Сиб.фм, сказано, что по договору от 10 апреля 2019 года содержанием дома занимается предприниматель Рафаэль Мухометзянов, и все работы выполняются в соответствии с заявками жильцов.

В этом же документе сказано, что ремонт инженерных сетей запланирован на 2041 год, то есть через 22 года. Большинство жителей просто не доживут до этого момента.

Однако местные жители жалуются на то, что для устранения засора канализации нужно обращаться в администрацию района. Если обращаться напрямую, предприниматель просит денег. Но и в этом случае работы по устранению неполадок будут длиться очень долго.

По словам председателя межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислава Антонова, за шесть лет было проведено множество проверок различными ведомствами, но все они безрезультатны.

«Канализация в доме как работала с перебоями, так и продолжает работать. А нужно всего лишь просто найти средства и переложить систему водоотведения», – рассказал корреспонденту Сиб.фм Ростислав Антонов.

По его словам, дом находится на балансе районной администрации, и именно на ней лежит ответственность за его обслуживание. Если проблема в водоотведении, значит, властям нужно не мучить пожилых и больных людей, а заложить средства в бюджете на устранение данной проблемы. В конце концов они могут обратиться за помощью в областное правительство.

Лариса Палухина добавила, что все проблемы с водоотведением в доме ветеранов связаны с ошибками, допущенными при строительстве. Изначально здание проектировалось под детский сад. Однако впоследствии его переделали в манёвренный фонд для жителей Убинского района, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Девушка добавила, что она сдаваться не собирается и будет продолжать отстаивать свои права на комфортное жильё.

«Если будет нужно, то я накоплю из своей скромной пенсии нужную сумму на проведение технической экспертизы, по заключению которой потребую у администрации района привести канализационную систему в надлежащее качество», – сообщила Лариса Палухина.

По предварительным данным, стоимость экспертизы составит как минимум 100 тысяч рублей.

Напомним, в конце июня стало известно, что жильцы дома в Бердске задыхаются от фекальной вони.