Житель Новосибирской области лишился дома из-за кредита

Фото со страницы группы «Подслушано Убинское» социальной сети «ВКонтакте»

Земля и дом должника из Убинского района будут проданы; вырученные средства пойдут на погашение кредита.

Лишиться дома и участка земли можно из-за непогашенного кредита. Об этом сообщает сайт Управления федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

Как стало известно, два года назад житель села Убинском взял в кредит более 2 миллионов рублей в одном из банков. Приобретаемый жилой дом и земельный участок выступали в качестве залога. Однако заёмщик регулярно нарушал график погашения кредита, предусмотренный договором. Банк через суд потребовал у неплательщика в полном объёме вернуть деньги. Исковое требование было удовлетворено.

Исполнительный лист поступил в службу судебных приставов по Каргатскому и Убинскому районам. Несмотря на то, что должнику рассказали, что его ожидает в случае просрочек платежей, он продолжал нарушать график погашения кредита. В результате судебный пристав-исполнитель арестовал имущество: земельный участок и одноэтажный жилой дом площадью 132 квадратных метра, построенный на нём.

По решению суда, арестованное имущество будет реализовано за 2,4 миллиона рублей через публичные торги. Однако если оно не будет реализовано за эту стоимость или на вторичных торгах, на которых цена будет снижена на 15 %, недвижимость предложат банку в счёт погашения долга.

Напомним, 20 августа стало известно, что житель Новосибирской области погасил задолженность по алиментам, взяв кредит у работодателя.