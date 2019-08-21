Белоруссия закрыла границу для животных и мяса из Новосибирска

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Министерство сельского хозяйства Белоруссии ввело ограничения для Новосибирской области; из-за вспышки в регионе опасного заболевания запрещён ввоз животных и мяса.

Вспышка заразного узелкового дерматита, который зарегистрирован на территории сразу нескольких районов Новосибирской области стала причиной для того, чтобы Минск закрыл границу. В Белоруссии принимают дополнительные меры обеспечения биологической безопасности. Об этом говорится на сайте минсельхоза.

«На территории Новосибирской области зарегистрирован случай заболевания КРС заразным узелковым дерматитом. В связи с этим с 23 августа введены временные ограничения на ввоз в Республику Беларусь из Новосибирской области РФ крупного рогатого скота, диких, зоопарковых и цирковых крупных жвачных парнокопытных, а также их мяса, субпродуктов, кожевенного, рогокопытного, кишечного сырья, охотничьих трофеев», – говорится в заявлении.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в трёх районах Новосибирской области – Тататрском, Чановском и Барабинском, выявлено опасное заболевание – заразный узелковый дерматит. Для человека оно не опасно, но поголовью скота может нанести серьёзный ущерб. Без лечения погибнуть может до 95 % поголовья. У заражённых животных падают надои, быки теряют способность к воспроизводству. Ветеринарная служба Новосибирской области ведёт с заболеванием борьбу на местах.

Напомним, в мае на границе Монголии с Алтаем произошла вспышка бубонной чумы.