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Брошенного в одиночестве двухлетнего ребёнка спасли полицейские в Улан-Удэ

Рубрика: общество

24.08.2019 08:30

Скриншот из видео

Малыш остался под присмотром 16-летней подруги матери; она усыпила мальчика и ушла на встречу со знакомой.

Двухлетнего ребёнка, запертого в квартире, спасли полицейские в Улан-Удэ. Об этом сообщили в группе «Полиция Бурятии» в социальной сети «ВКонтакте». Также в сообществе появилось видео с момента спасения.

О произошедшем сообщила жительница города, которая увидела в окне дома плачущего ребёнка. Полицейские оперативно прибыли на место происшествия и с помощью лестницы поднялись в квартиру. Ребёнок находился на подоконнике, откуда его и сняли сотрудники правоохранительных органов.

По предварительным данным, 18-летняя мать ребёнка попросила свою 16-летнюю подругу присмотреть за малышом. Однако, как только мальчик уснул, няня ушла на встречу со знакомой.

Подробности произошедшего на данный момент уточняются.

Напомним, 11 августа 2019 года разнорабочий и пожарный спасли тонущего мужчину с двумя сыновьями в Омской области.

Дарья Мелехова

Теги: полиция Бурятия спасение

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сегодня 10:14 Общество 0 Коммент.

Дюжину медведей сразу встретили томские лесорубы

сегодня 09:34 Общество 0 Коммент.

Брошенного в одиночестве двухлетнего ребёнка спасли полицейские в Улан-Удэ

сегодня 08:30 Общество 0 Коммент.

«Дети с заклеенными ртами» привели к увольнениям в школе Новосибирской области

вчера 21:19 Общество 0 Коммент.

Мотоцикл погибшего новосибирца исчез с места ДТП

вчера 20:19 Хроника 0 Коммент.

Домашний тиран с Востока осуждён за убийство жены при детях

вчера 19:50 Хроника 0 Коммент.

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вчера 19:37 Общество 0 Коммент.

Лишённый детей отец из Новосибирска не признал вину в истязании мальчиков

вчера 19:14 Общество 0 Коммент.

Строительство станции «Спортивная» в Новосибирске будут показывать в онлайн-режиме

вчера 18:46 Общество 0 Коммент.

Одна нога стала короче другой: новосибирского школьника покалечил старшеклассник

вчера 18:30 Хроника 0 Коммент.

Кандидат в мэры Новосибирска снял свою кандидатуру с выборов

вчера 18:16 Общество 0 Коммент.

Дождливые ночи: погода на выходные в Новосибирске

вчера 17:45 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области стало больше многодетных семей

вчера 17:36 Общество 0 Коммент.

Прокуратура закончила проверку гибели ребёнка на свалке в Новосибирске

вчера 17:17 Общество 0 Коммент.

Сибирские таможенники задержали разделочные доски с изображением Гитлера

вчера 16:51 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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