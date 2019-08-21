Брошенного в одиночестве двухлетнего ребёнка спасли полицейские в Улан-Удэ

Скриншот из видео

Малыш остался под присмотром 16-летней подруги матери; она усыпила мальчика и ушла на встречу со знакомой.

Двухлетнего ребёнка, запертого в квартире, спасли полицейские в Улан-Удэ. Об этом сообщили в группе «Полиция Бурятии» в социальной сети «ВКонтакте». Также в сообществе появилось видео с момента спасения.

О произошедшем сообщила жительница города, которая увидела в окне дома плачущего ребёнка. Полицейские оперативно прибыли на место происшествия и с помощью лестницы поднялись в квартиру. Ребёнок находился на подоконнике, откуда его и сняли сотрудники правоохранительных органов.

По предварительным данным, 18-летняя мать ребёнка попросила свою 16-летнюю подругу присмотреть за малышом. Однако, как только мальчик уснул, няня ушла на встречу со знакомой.

Подробности произошедшего на данный момент уточняются.

Напомним, 11 августа 2019 года разнорабочий и пожарный спасли тонущего мужчину с двумя сыновьями в Омской области.