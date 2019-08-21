Брошенного в одиночестве двухлетнего ребёнка спасли полицейские в Улан-Удэ

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Брошенного в одиночестве двухлетнего ребёнка спасли полицейские в Улан-УдэРубрика: общество
24.08.2019 08:30
Скриншот из видео
Малыш остался под присмотром 16-летней подруги матери; она усыпила мальчика и ушла на встречу со знакомой.
Двухлетнего ребёнка, запертого в квартире, спасли полицейские в Улан-Удэ. Об этом сообщили в группе «Полиция Бурятии» в социальной сети «ВКонтакте». Также в сообществе появилось видео с момента спасения.
О произошедшем сообщила жительница города, которая увидела в окне дома плачущего ребёнка. Полицейские оперативно прибыли на место происшествия и с помощью лестницы поднялись в квартиру. Ребёнок находился на подоконнике, откуда его и сняли сотрудники правоохранительных органов.
По предварительным данным, 18-летняя мать ребёнка попросила свою 16-летнюю подругу присмотреть за малышом. Однако, как только мальчик уснул, няня ушла на встречу со знакомой.
Подробности произошедшего на данный момент уточняются.
Напомним, 11 августа 2019 года разнорабочий и пожарный спасли тонущего мужчину с двумя сыновьями в Омской области.
Дарья Мелехова
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