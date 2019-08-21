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Будущее новосибирского скейтбординга представят на акции «Посади своё дерево»

Рубрика: общество

23.08.2019 19:37

Фото из архива Сиб.фм

Лучшие новосибирские скейтбордисты проведут мастер-классы по модному виду спорта; в будущем в городе может появиться школа олимпийского резерва по скейтбордингу.

Ведущие скейтбордисты Новосибирска рассказали об участии в экологической акции «Посади своё дерево». Сегодня, 23 августа молодые спортсмены сообщили Сиб.фм о планах на развитие скейт-парка и бесплатных мастер-классах.   

Новосибирск называли непригодным для скейтбординга городом из-за отсутствия достойных скейт-парков. Дискуссия в среде экстремалов привела к созданию в мае 2019 Новосибирской областной федерации скейтбординга при поддержке Всероссийской федерации. К международному дню скейтбординга новосибирцы решили оживить сквер за Оперным, начав строить первый бетонный скейт-парк на собственные средства. Редакция Сиб.фм активно поддержала молодёжную культуру и освещала этапы становления скейтбординга в Новосибирске как официального вида спорта.  

В рамках экологической акции «Посади своё дерево» самые способные спортсмены продолжат развивать сквер и представят свою новую программу на площадке для катания.  

«Мы покажем демо-выступления участников Федерации по скейтбордингу и sibskateschool, а затем устроим мастер-классы для всех желающих. Скейтбординг – экстремальный вид спорта, который на этапе трюков требует развития силы и ловкости, а также специальных фигур, понижающих травмоопасность. В перспективе наша федерация планирует добиться создания школы олимпийского резерва по скейтбордингу, который также включён в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе», – сообщил Сиб.фм один из основателей федерации Слава Сердюк.

Гости праздника увидят трюки самых способных спортсменов – Алексея Феоктистова, Антона Сафонова, Артёма Варварина, Александра Манылова, Артёма Зиновьева.

Экологическая акция «Посади своё дерево» пройдёт в Новосибирске 31 августа. Преобразить сквер за Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета сможет любой желающий – зелёная зона будет ждать гостей с 14 до 19 часов.

Горожан ждут два двухчасовых мастер-класса от студии живописи «Жар-птица», арт-площадка «Покрась дерево, оставь частичку себя». Более подробная программа – в анонсе Сиб.фм.

Напомним, 23 августа вышел тест: «Эколог или колхозник: хорошо ли вы знаете парки Новосибирска».

Никита Манько

Теги: экология спорт экстрим праздники посадисвоедерево

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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