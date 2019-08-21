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«Дети с заклеенными ртами» привели к увольнениям в школе Новосибирской области

Рубрика: общество

23.08.2019 21:19

Фото предоставлено родителями Моховской ОШ

Большинство родителей не приняли нового директора и потребовали вернуть Галину Васильевну; участники протестов против местной администрации рискуют потерять работу.   

Учителя Моховской основной школы рассказали о последствиях выбора нового директора. Сегодня, 23 августа участницы акций в поддержку уволенной Галины Васильевны сообщили Сиб.фм об увольнении трёх педагогов по собственному желанию. 

Комиссия администрации Чановского района выбрала нового директора Моховской основной школы – им стал бывший директор Юрковской основной школы, 33-летний Серик Серикпаев. Родители остались недовольны этим решением и готовят гражданский иск о признании решения комиссии несостоятельным. 

На данный момент заявления об увольнении написали единственная преподаватель робототехники на весь Чановский район, заместитель директора по воспитательной части Гуннара Борисовна и председатель профсоюза работников школы, сообщили Сиб.Фм в родительском комитете. Учительница математики опубликовала открытое письмо, где пожаловалась на давление и хамство со стороны нового директора.

 «Находясь в отпуске, я решила побывать на своем рабочем месте в Моховской школе, познакомиться с новым директором, так как ранее я о нём слышала негативное. Зашла в его кабинет, представилась, он, вертя телефон в руках, стал разговаривать со мной просто по-хамски. Прежде всего обвинил меня в воровстве: "Вы тут все воруете, я вас всех выведу на чистую воду". Я была ошарашена, когда я поинтересовалась: "Вы о чём? Что я украла ?", он невнятно произнёс о том, как будто бы я стёрла информацию с кабинетного компьютера. Меня колотит до сих пор, очень ужасная, нездоровая обстановка и создал её он. Я этому директору сказала, что не с того начинает он свою работу. Ещё не на грош нет дел, а уже все воры, а самое страшное он так говорит всем, даже сторожам. В школе сегодня меняются везде замки, во всех кабинетах, все друг за другом следят, ему докладывают», – написала учитель математики Моховской школы Дина Желдабекова.

Другие комментаторы с неподтверждённых страничек «ВКонтакте» начали критиковать учительницу и обвинять её в якобы доносительстве, но не сообщили никаких фактов, опровергающих изложенные в открытом письме данные. Редакция Сиб.фм обратилась в родительский комитет школы в поисках контактов нового директора, однако он пока не спешит знакомиться с людьми – за неделю до 1 сентября.

«Галина Васильевна была очень требовательным руководителем, и не все в коллективе считали её лучшим директором. Но с точки зрения родителей она помогла построить лучшую школу в районе, успехами которой гордились в Новосибирской области. Пока не понятно, как новый директор организует День знаний – пока он не идёт навстречу родителям. Раньше он был директором Юрковской основной школы – теперь всё село его не любит. Сейчас мы готовим иск к районной администрации по признанию решения комиссии несостоятельным. Верните Галину Васильевну!», – сообщила Сиб.фм представитель родительского комитета Моховской основной школы Светлана Канина.

Корреспондент Сиб.фм нашёл личную страницу директора во «ВКонтакте», сейчас он практически не пользуется ей. Редакция подготовила запрос в Юрковскую основную школу 

Напомним, 20 августа  эксперты сообщили, что для жителей Новосибирска дороже всего в России собрать ребёнка в школу.

 

Никита Манько

Теги: увольнение школы акции протеста скандалы

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