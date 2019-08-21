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Домашний тиран с Востока осуждён за убийство жены при детях

Рубрика: проиcшествия

23.08.2019 19:50

Фото с сайта pixabay.com

Пьяная ссора сожителей в Новосибирске закончилась трагедией практически на глазах  у детей; подсудимый регулярно избивал многодетную мать.

Безработный уроженец Узбекистана не признал вину в убийстве гражданской жены и матери своих трёх детей в ходе пьяной ссоры. Сегодня, 23 августа в прокуратуре Октябрьского района рассказали о поступившем приговоре по статье об убийстве.

Трагедия произошла вечером 26 августа 2018 года, в одной из квартир ветхой двухэтажки на улице Коммунстроевская. Согласно материалам дела, 43-летний уроженец Узбекистана с российским паспортом Рустам распивал спиртное с сожительницей, между ними возникла ссора. Подсудимый начал избивать мать троих детей неустановленным тупым предметом, нанеся ей не менее 20 ударов по голове, шее и конечностям. От полученных травм женщина скончалась на месте, а пьяный сожитель не стал даже вызывать скорую помощь.

На следующий день из квартиры выбежали дети погибшей и в слезах рассказали соседям, что их мама лежит в ванной мёртвая. Прибывшие полицейские задержали сожителя по подозрению в убийстве и поместили его в СИЗО.

«Подсудимый не признал вину, пояснив, что женщина вернулась домой пьяная и якобы сама падала, получая травмы. По версии сожителя, 40-летняя женщина поскользнулась в ванной и ударилась о порог, а затем умерла в ванной. Результаты экспертизы опровергли его слова, суд назначил 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима», – сообщила Сиб.фм старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова.

По данным прокуратуры, подсудимый нигде не работал и злоупотреблял спиртным. Родственники погибшей показали, что ранее сожитель избивал женщину в ходе пьяных ссор. 

У погибшей остались трое детей: шестилетний и 14-летний сыновья от первого брака и полуторогодовалая дочь от подсудимого. Со вступлением приговора в законную силу подсудимый будет лишён родительских прав, и судьбу детей будут решать органы соцзащиты и опеки. 

Напомним, 18 августа карасучанка спаслась от домашнего тирана с помощью соцсетей.

Никита Манько

Теги: семьи насилие убийство алкоголь

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