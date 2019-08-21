Дождливые ночи: погода на выходные в Новосибирске

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Прохладная погода ожидается в конце недели в Новосибирске; по ночам будет лить дождь.

Погода начнёт портиться уже к вечеру пятницы: небольшой дождь пройдёт в некоторых районах Новосибирска. Столбик термометра опустится до +15 градусов, а порывы ветра усилятся до 8 метров в секунду.

Согласно данным сайта Gismeteo, в ночь с пятницы на субботу заметно похолодает – до +12 градусов. Утро первого выходного дня встретит новосибирцев пасмурной погодой. Днём воздух прогреется до +23 градусов, однако будет дуть сильный юго-западный ветер – 10 метров в секунду. Ночью в городе снова пройдёт небольшой дождь, который, возможно, перерастёт в грозу.

Воскресное утро будет солнечным: без единого облачка на небе. Но радоваться такому явлению придётся недолго: днём тучи скроют от новосибирцев небесное светило. Хотя на улице будет довольно тепло, около +22, порывы сильного ветра затруднят воскресные прогулки. Ночь будет ясной, без осадков.

Напомним, ранее стало известно, что на Новосибирск надвигаются грозы.