Двое молодых новосибирцев ограбили 82-летнюю женщину в Новосибирске

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Двое молодых новосибирцев ограбили 82-летнюю женщину в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
23.08.2019 17:08
ФОТО С САЙТА ГУ МВД ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Дерзкое ограбление пожилой женщины произошло в Первомайском районе Новосибирска; двое злоумышленников отобрали у старушки 30 тысяч рублей прямо в её квартире.
Сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области призывают новосибирцев оказать правоохранителям помощь в опознании двух мужчин, подозреваемых в грабеже. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства.
Инцидент произошёл во второй половине дня 22 августа 2019 года. По данным оперативников, около 16:40 двое молодых людей, находясь в квартире 82-летней старушки, отобрали у хозяйки 30 тысяч рублей и сбежали. Лица подозреваемых попали на камеру наружного видеонаблюдения дома.
В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье «Грабёж». При каких обстоятельствах преступники оказались в квартире потерпевшей, полицейские не сообщают.
По закону злоумышленникам грозит до четырёх лет лишения свободы.
Напомним, в августе стало известно, что отцы-одиночки попали в суд за миллионное ограбление «Связного» в Новосибирске.
Александр Шпак
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Лента новостей
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