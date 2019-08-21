Двое молодых новосибирцев ограбили 82-летнюю женщину в Новосибирске

ФОТО С САЙТА ГУ МВД ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Дерзкое ограбление пожилой женщины произошло в Первомайском районе Новосибирска; двое злоумышленников отобрали у старушки 30 тысяч рублей прямо в её квартире.

Сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области призывают новосибирцев оказать правоохранителям помощь в опознании двух мужчин, подозреваемых в грабеже. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства.

Инцидент произошёл во второй половине дня 22 августа 2019 года. По данным оперативников, около 16:40 двое молодых людей, находясь в квартире 82-летней старушки, отобрали у хозяйки 30 тысяч рублей и сбежали. Лица подозреваемых попали на камеру наружного видеонаблюдения дома.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье «Грабёж». При каких обстоятельствах преступники оказались в квартире потерпевшей, полицейские не сообщают.

По закону злоумышленникам грозит до четырёх лет лишения свободы.

Напомним, в августе стало известно, что отцы-одиночки попали в суд за миллионное ограбление «Связного» в Новосибирске.