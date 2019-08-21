Дюжину медведей сразу встретили томские лесорубы

Скриншот из видео

Рабочие не испугались диких животных; они достали камеру и начали снимать и комментировать происходящее.

Бригада рабочих встретилась с 12 медведями на окраине леса в Томской области. Мужчины сняли происходящее на видео, которое появилось на канале «Лика Хилькевич» в видеохостинге YouTube.

Во время рейса на лесовозе рабочие увидели на промысловой дороге несколько медведей: как минимум три взрослых особи и медвежата. В целом на видео заметно 12 особей. Рабочие заметили, что животные были голодные но, несмотря на страх, взяли телефоны и начали снимать на видео. Медвежата становились на задние лапы и пытались выпросить еду у проезжающих, но при этом не нападали на томичей.

В сети уже началось бурное обсуждение того, что для медведей не свойственно находиться в таких больших группах. Пользователи предположили, что объединиться животных заставила нужда и страх: скорее всего медведи бежали от лесных пожаров.

Напомним, 12 августа 2019 года медведь задрал пенсионера-грибника в тайге.