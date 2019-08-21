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Инспекторы ДПС устроят тотальную проверку одного района Новосибирска

Рубрика: проиcшествия

23.08.2019 12:03

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Из-за большого количества дорожных происшествий с начала 2019 года сотрудники ГИБДД выйдут на внеплановую проверку водителей. 

Сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие по предотвращению нарушений водителями ПДД в ночь с 25 на 26 августа, сообщил Сиб.фм инспектор отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков. Место проведения – Заельцовский район города. 

Особо важной целью рейда станет ловля нетрезвых водителей, а также водителей без прав. 

Поводом для проведения внепланового мероприятия стала печальная статистика ДТП, произошедших в Заельцовском районе с начала 2019 года. Так, по данным инспекторов, с января 2019 года в районе было зарегистрировано 4 аварии, случившихся по вине нетрезвых водителей, в которых погиб один человек, а шестеро получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, в День ВДВ сотрудники ДПС в Новосибирске поймали 25 пьяных водителей. 

 

Александр Шпак

Теги: нетрезвый водитель происшествия ГИБДД Новосибирск

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сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Комары несут смертельные заболевания в Россию

сегодня 12:53 Общество 0 Коммент.

На трассе в Кузбассе трое человек погибли при столкновении с дорожным катком

сегодня 12:42 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:31 Общество 0 Коммент.

Троих полицейских обвиняют в изнасиловании

сегодня 12:11 Хроника 0 Коммент.

Инспекторы ДПС устроят тотальную проверку одного района Новосибирска

сегодня 12:03 Хроника 0 Коммент.

У новосибирского метро новый сайт

сегодня 11:55 Общество 0 Коммент.

Медведев дал Минтруду месяц на решение о сокращении рабочей недели

сегодня 11:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирск прощается с последним Героем Советского Союза

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

«Письма счастья» пришлют новосибирцам из Красноярска

сегодня 10:58 Общество 0 Коммент.

Видео арестов высокопоставленных якутских полицейских появилось в интернете

сегодня 10:49 Хроника 0 Коммент.

На Новосибирск надвигаются грозы: погода на 23 августа

сегодня 09:32 Общество 0 Коммент.

Женщина-водитель сбила ребёнка на самокате в Новосибирске

сегодня 08:40 Хроника 0 Коммент.

«Сибирь» начала предсезонный турнир с унизительного поражения

сегодня 08:18 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

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