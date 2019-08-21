Инспекторы ДПС устроят тотальную проверку одного района Новосибирска

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Из-за большого количества дорожных происшествий с начала 2019 года сотрудники ГИБДД выйдут на внеплановую проверку водителей.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие по предотвращению нарушений водителями ПДД в ночь с 25 на 26 августа, сообщил Сиб.фм инспектор отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков. Место проведения – Заельцовский район города.

Особо важной целью рейда станет ловля нетрезвых водителей, а также водителей без прав.

Поводом для проведения внепланового мероприятия стала печальная статистика ДТП, произошедших в Заельцовском районе с начала 2019 года. Так, по данным инспекторов, с января 2019 года в районе было зарегистрировано 4 аварии, случившихся по вине нетрезвых водителей, в которых погиб один человек, а шестеро получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, в День ВДВ сотрудники ДПС в Новосибирске поймали 25 пьяных водителей.