Кандидат в мэры Новосибирска снял свою кандидатуру с выборов

Фото из архива Сиб.фм

Желающих побороться за пост мэра Новосибирска стало меньше; до выборов осталось 15 дней.

Один из кандидатов на пост мэра Новосибирск на предстоящих выборах снял свою кандидатуру. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщили в городской избирательной комиссии.

«Сергей Проничев снял свою кандидатуру на пост мэра Новосибирска. О причинах он не сообщил», – уточнили в горизбиркоме.

На сегодняшний день желающих побороться за пост главы города осталось 15 человек. Отметим, что ранее, как сообщал Сиб.фм, всего зарегистрированных кандидатов было 17, а один из них — Александр Трушакин — был снят с выборов в связи с тем, что деятельность, выдвинувшей его партии «Великое Отечество», прекращена по требованию Министерства юстиции РФ.

Напомним, 21 августа стало известно, что за неделю кандидаты в мэры потратили 5 миллионов рублей.