Кандидат в мэры Новосибирска снял свою кандидатуру с выборов

Лента новостейПредложить новость
Лишённый детей отец из Новосибирска не признал вину в истязании мальчиков
Строительство станции «Спортивная» в Новосибирске будут показывать в онлайн-режиме
Одна нога стала короче другой: новосибирского школьника покалечил старшеклассник
Прокуратура закончила проверку гибели ребёнка на свалке в Новосибирске
В Новосибирске похоронили Героя Советского Союза Александра Анцупова
«Она бы меня сожрать могла»: сибирский рыбак отпустил гигантскую щуку обратно в реку
У новосибирцев больше шансов полностью уничтожить автомобиль в ДТП
Новосибирцы устроили флешмоб в футболках с фотографией убитого кота
Каждое пятидесятое предприятие в Новосибирской области имеют признаки банкротства
На трассе в Кузбассе трое человек погибли при столкновении с дорожным катком
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Кандидат в мэры Новосибирска снял свою кандидатуру с выборовРубрика: общество
23.08.2019 18:16
Фото из архива Сиб.фм
Желающих побороться за пост мэра Новосибирска стало меньше; до выборов осталось 15 дней.
Один из кандидатов на пост мэра Новосибирск на предстоящих выборах снял свою кандидатуру. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщили в городской избирательной комиссии.
«Сергей Проничев снял свою кандидатуру на пост мэра Новосибирска. О причинах он не сообщил», – уточнили в горизбиркоме.
На сегодняшний день желающих побороться за пост главы города осталось 15 человек. Отметим, что ранее, как сообщал Сиб.фм, всего зарегистрированных кандидатов было 17, а один из них — Александр Трушакин — был снят с выборов в связи с тем, что деятельность, выдвинувшей его партии «Великое Отечество», прекращена по требованию Министерства юстиции РФ.
Напомним, 21 августа стало известно, что за неделю кандидаты в мэры потратили 5 миллионов рублей.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Лишённый детей отец из Новосибирска не признал вину в истязании мальчиков
Строительство станции «Спортивная» в Новосибирске будут показывать в онлайн-режиме
Одна нога стала короче другой: новосибирского школьника покалечил старшеклассник
Прокуратура закончила проверку гибели ребёнка на свалке в Новосибирске
В Новосибирске похоронили Героя Советского Союза Александра Анцупова
«Она бы меня сожрать могла»: сибирский рыбак отпустил гигантскую щуку обратно в реку
У новосибирцев больше шансов полностью уничтожить автомобиль в ДТП
Новосибирцы устроили флешмоб в футболках с фотографией убитого кота
Каждое пятидесятое предприятие в Новосибирской области имеют признаки банкротства
На трассе в Кузбассе трое человек погибли при столкновении с дорожным катком
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Широким фронтом
Известные новосибирцы создали движение «Локоть – наш мэр!»...
Новые апрельские тезисы Анатолия Локтя
Мэр идет на выборы при поддержке горожан
Развивай и властвуй
Эксперты и общественники обсудили первую «пятилетку» м...
Новости по теме
Популярное