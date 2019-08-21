Каждое пятидесятое предприятие в Новосибирской области имеют признаки банкротства

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Каждое пятидесятое предприятие в Новосибирской области имеют признаки банкротстваРубрика: общество
23.08.2019 13:05
Фото с сайта pixabay.com
Около 200 предприятий и организаций нашего региона признаны банкротами в первом полугодии 2019 года; всего в Арбитражном суде Новосибирской области на начало июля находилось 860 дел о банкротстве.
Новосибирская область вошла в пятёрку регионов России с самым большим числом банкротов. По сообщению РБК со ссылкой на Fedresurs, по сравнению с первым полугодием 2018 года число компаний-банкротов выросло на девять.
Как рассказали в Управлении федеральной налоговой службы по Новосибирской области, признаками банкротства, к которым относятся непогашенная задолженность перед бюджетом более чем на 300 тысяч рублей и сроком более трёх месяцев, в регионе обладает более 1,2 тысячи юридических лиц. Это примерно каждое пятидесятое предприятие региона.
По словам начальника отдела обеспечения процедур банкротства Управления ФНС по Новосибирской области Яны Павлющенко, реже всего под банкротство попадают предприятия сферы здравоохранения, социальных услуг, добычи полезных ископаемых. При этом большинство организаций с признаками банкротства занимаются оптовой и розничной торговлей, перевозками, строительством.
Напомним, 19 июля стало известно о банкротстве застройщика новосибирского аквапарка.
Анатолий Якимов
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Лента новостей
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