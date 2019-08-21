Когда в новосибирских школах пройдут линейки

Фото Дениса Винокурова из архива Сиб.фм

Мэр города Анатолий Локоть на традиционном «Часе прессы» рассказал, когда в Новосибирске состоятся линейки, посвящённые 1 сентября; школьники могут радоваться.

Для школьников Новосибирска каникулы продлят на один день. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть на традиционном «Часе прессы».

Мэр сообщил журналистам, что всего в этом году в школы Новосибирска пойдут более 185 тысяч учеников, из которых 21 500 впервые сядут за парты.

«В этом году количество школьников увеличилось примерно на восемь тысяч по сравнению с 2018 годом. И мы ожидаем, что количество первоклассников ещё на немного увеличится», – отметил Анатолий Локоть.

Он также сообщил, что традиционные линейки пройдут на день позже – 2 сентября. Это связано с тем, что 1 сентября выпадает на воскресенье.

Напомним, 22 августа стало известно, что на приобретение школьной формы детям из многодетных семей выделили 30 миллионов рублей.