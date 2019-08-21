Когда в новосибирских школах пройдут линейки

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Когда в новосибирских школах пройдут линейкиРубрика: общество
23.08.2019 15:57
Фото Дениса Винокурова из архива Сиб.фм
Мэр города Анатолий Локоть на традиционном «Часе прессы» рассказал, когда в Новосибирске состоятся линейки, посвящённые 1 сентября; школьники могут радоваться.
Для школьников Новосибирска каникулы продлят на один день. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть на традиционном «Часе прессы».
Мэр сообщил журналистам, что всего в этом году в школы Новосибирска пойдут более 185 тысяч учеников, из которых 21 500 впервые сядут за парты.
«В этом году количество школьников увеличилось примерно на восемь тысяч по сравнению с 2018 годом. И мы ожидаем, что количество первоклассников ещё на немного увеличится», – отметил Анатолий Локоть.
Он также сообщил, что традиционные линейки пройдут на день позже – 2 сентября. Это связано с тем, что 1 сентября выпадает на воскресенье.
Напомним, 22 августа стало известно, что на приобретение школьной формы детям из многодетных семей выделили 30 миллионов рублей.
Анатолий Якимов
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