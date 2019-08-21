Комары несут смертельные заболевания в Россию

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Комары несут смертельные заболевания в РоссиюРубрика: общество
23.08.2019 12:53
фото с сайта pixabay.com
В России с большой скоростью стали размножаться опасные насекомые; виной всему стало глобальное изменение климата.
«Кровососы» из Египта и Юго-Восточной Азии, которые являются переносчиками опасных заболеваний, проникли на территорию России. Об этом сообщает издание «Известия».
Юг страны уже атаковала лихорадка Западного Нила, которую принесли с собой комары: зарегистрировано семь случаев заражения. Медики отмечают, что вскоре, возможно, в центральной части России появятся переносчики вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки. Заражение хотя бы одного человека может обернуться настоящей эпидемией.
Основные переносчики тропических болезней – комары Aedes aegypti и Aedes albopictus. Первых можно отличить по белым полосам на спине, а других по пятнистому брюшку. Глобальные изменения климата сделали возможным размножение «кровососов» не только в тропических странах, но и в Европе.
Сообщается, что в последний раз такая проблема наблюдалась в СССР в середине прошлого века. Однако тогда комаров было намного меньше, и их массовое истребление предотвратило эпидемию.
Напомним, в конце июля массовую миграцию личинок комаров обнаружили под Новосибирском.
Никита Минин
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Лента новостей
«Она бы меня сожрать могла»: сибирский рыбак отпустил гигантскую щуку обратно в реку
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