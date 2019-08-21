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Лишённый детей отец из Новосибирска не признал вину в истязании мальчиков

Рубрика: общество

23.08.2019 19:14

Скриншот с сайта www.1tv.ru

Отец четверых детей напился и ударил маленького сына об стенку; мужчина отказался признать вину, засветился в ток-шоу «Первого канала», а теперь намерен вернуть детей.   

Бывший многодетный отец Сергей Дерягин, получивший дурную славу после эфира на Первом канале, не стал признавать вину в насилии над маленьким сыном. Сегодня, 23 августа суд допросил обвиняемого по громкому делу об истязании двух и более малолетних лиц.

Скандальная история произошла 2 октября 2018 года в одном из домов Калининского района. Согласно материалам дела, пьяный Сергей Дерягин пришёл домой и начал укладывать детей спать. Малолетний сын не хотел идти в кровать, и мужчина швырнул сына в стену, а затем грубо закинул на второй ярус детской кровати на глазах сожительницы – матери его детей. Женщина перепугалась и позвонила сестре, а та вызвала полицию.

Спустя несколько дней кадры избитого мальчика появились в соцсетях, история попала в федеральные СМИ и в Следственный комитет. Пока Сергей Дерягин ездил в столицу, выступал в эфире Первого канала, рассказывая участникам передачи «Мужское/Женское» с ведущим Александром Гордоном о том, как «дал леща» сыну, следователи возбудили уголовное дело, а органы опеки и соцзащиты Калининского района изъяли детей из семьи. 

Из материалов дела следует, что истязания двух из четырёх детей происходили с июля по октябрь 2018 года, по версии следствия побоям подвергались только мальчики. Мать детей показала, что девочек мужчина не трогал и в обычном состоянии был «тихим» и «спокойным», но выпив, становился очень агрессивным. Вскоре после участия в телешоу подозреваемый был задержан и помещён в СИЗО.

«Сегодня состоялся допрос обвиняемого по тяжкой статье об истязаниях малолетних, Дерягин отказался давать показания суду. Гражданин отказался признать вину, и указал, что с июля по октябрь не наносил побоев сыну. Вместе с этим на стадии следствия обвиняемый указал, что возможно его малолетний сын получил травмы при падении со второго яруса кровати. Позиция Дерягина осталась неизменной, также у него есть намерение обжаловать решение суда о лишении родительских прав», – сообщил Сиб.фм помощник прокурора Калининского района Игорь Шадрин.

Обвиняемый 32-летний Сергей Дерягин родился в Новосибирске, окончил 9 классов школы и пошёл учиться на автослесаря в колледж. Затем мужчина отслужил в погранвойсках и после армии начал работать, вскоре завёл семью. 

На октябрь 2018 года мужчина официально не был трудоустроен, но говорил, что пытался обеспечить семью. На данный момент он не имеет непогашенных судимостей, однако по месту жительства характеризовался отрицательно и несколько раз был оштрафован за мелкие кражи спиртного из магазинов. Притом штрафы он погасил.

Прения гособвинителя и стороны защиты назначены на конец августа. Уголовное дело продолжит рассматриваться в Калининском районном суде.  

Напомним, 18 августа карасучанка спаслась от домашнего тирана с помощью соцсетей.

Никита Манько

Теги: телевидение семьи насилие суд дети

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