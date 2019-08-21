Медведев дал Минтруду месяц на решение о сокращении рабочей недели

фото с официального сайта правительства России

Минтруд должен представить свою позицию о возможном введении четырёхдневной рабочей недели; почти половина россиян поддерживает эту идею.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели. Такое распоряжение Медведев дал по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве, сообщают «Известия».

Чиновникам предстоит оценить, как четырёхдневка скажется на производительности труда и социальной сфере. По мнению экспертов, реализация такой идеи может привести к падению ВВП примерно на 20 %.

В связи с этим сайт по поиску работы SuperJob провёл исследование и узнал, как жители России относятся к перспективе сокращения рабочей недели. Выяснилось, что 49 % опрошенных поддерживают инициативу премьер-министра. 31 % выступают против введения четырёхдневки, а каждый пятый затрудняется с ответом.

Если такая идея всё-таки получит своё развитие, то примерно треть россиян будет тратить дополнительный день на отдых с семьёй. На саморазвитие и изучение языков 15 % опрошенных планируют посвятить свой третий выходной. По 2 % участников опроса хотели бы потратить время на посещение врачей и культурных мероприятий. Среди прочих активностей респонденты называли прочтение книг, общение с друзьями и сон.

Напомним, в конце июня стало известно, что новосибирцы хотят перейти на четырёхдневную рабочую неделю.