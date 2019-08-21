Лента новостейПредложить новость
«Она бы меня сожрать могла»: сибирский рыбак отпустил гигантскую щуку обратно в реку
Новосибирцы устроили флешмоб в футболках с фотографией убитого кота
Каждое пятидесятое предприятие в Новосибирской области имеют признаки банкротства
На трассе в Кузбассе трое человек погибли при столкновении с дорожным катком
Инспекторы ДПС устроят тотальную проверку одного района Новосибирска
Медведев дал Минтруду месяц на решение о сокращении рабочей недели
Видео арестов высокопоставленных якутских полицейских появилось в интернете
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Медведев дал Минтруду месяц на решение о сокращении рабочей неделиРубрика: общество
23.08.2019 11:41
фото с официального сайта правительства России
Минтруд должен представить свою позицию о возможном введении четырёхдневной рабочей недели; почти половина россиян поддерживает эту идею.
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели. Такое распоряжение Медведев дал по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве, сообщают «Известия».
Чиновникам предстоит оценить, как четырёхдневка скажется на производительности труда и социальной сфере. По мнению экспертов, реализация такой идеи может привести к падению ВВП примерно на 20 %.
В связи с этим сайт по поиску работы SuperJob провёл исследование и узнал, как жители России относятся к перспективе сокращения рабочей недели. Выяснилось, что 49 % опрошенных поддерживают инициативу премьер-министра. 31 % выступают против введения четырёхдневки, а каждый пятый затрудняется с ответом.
Если такая идея всё-таки получит своё развитие, то примерно треть россиян будет тратить дополнительный день на отдых с семьёй. На саморазвитие и изучение языков 15 % опрошенных планируют посвятить свой третий выходной. По 2 % участников опроса хотели бы потратить время на посещение врачей и культурных мероприятий. Среди прочих активностей респонденты называли прочтение книг, общение с друзьями и сон.
Напомним, в конце июня стало известно, что новосибирцы хотят перейти на четырёхдневную рабочую неделю.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
«Она бы меня сожрать могла»: сибирский рыбак отпустил гигантскую щуку обратно в реку
Новосибирцы устроили флешмоб в футболках с фотографией убитого кота
Каждое пятидесятое предприятие в Новосибирской области имеют признаки банкротства
На трассе в Кузбассе трое человек погибли при столкновении с дорожным катком
Инспекторы ДПС устроят тотальную проверку одного района Новосибирска
Медведев дал Минтруду месяц на решение о сокращении рабочей недели
Видео арестов высокопоставленных якутских полицейских появилось в интернете
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Закон о самозанятых: кнут и пряник налоговых правил
Чем грозит закон о самозанятых обычным фриланс...
10 фактов о «топах»
Они хотят больше 200 тысяч, не пишут про ПК и знают пушту...
Новости по теме
Популярное