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«Металлург» всухую разгромил ХК «Сибирь» из Новосибирска

Рубрика: общество, спорт

23.08.2019 07:36

Скриншот с канала YouTube

Хоккеисты «Магнитки» забросили шесть шайб в ворота «Сибири»; предсезонный турнир новосибирцы играли в гостях.

Товарищеский матч турнира «Мемориал памяти Ивана Харитоновича Ромазана» завершился поражением новосибирцев от хозяев площадки. Вчера, 22 августа, магнитогорский «Металлург» обыграл ХК «Сибирь», сообщила группа соревнований «ВКонтакте».

Счёт был открыт на четвёртой минуте игроком «Металлурга» Романом Любимовым. Затем свой вклад внёс форвард Эрик О`Делл. Следующие две шайбы забили Брэндон Козун и Денис Паршин. Два гола «Металлург» забил и в третьем периоде, отличились форвард Сергей Мозякин и оформивший дубль О`Делл.

Турнир памяти И. Х. Ромазана проходит в Магнитогорске с 1992 года, с 2007 года на льду «Арена-Металлург». Международный хоккейный турнир известен товарищескими матчами с китайской командой – в 2017 году игроки «Куньлунь Ред Стар» стали победителями турнира. 

Напомним, сотни болельщиков ХК «Сибирь» прошли маршем по Новосибирску.

Никита Манько

Теги: хоккей ХК «Сибирь»

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сегодня 07:21 Общество 0 Коммент.

Выпущенного из колонии досрочно алтайского следователя подозревают в новом изнасиловании

вчера 23:11 Хроника 0 Коммент.

«Картёжник» за рулём маршрутки возмутил новосибирцев

вчера 20:45 Общество 0 Коммент.

Десятки дольщиков «Новомарусина» заявили о голодовке в центре Новосибирска

вчера 20:19 Политика 0 Коммент.

Татуированный «дед» в кроссовках пропал под Новосибирском

вчера 19:44 Хроника 0 Коммент.

Директор салона связи взял полмиллиона из кассы на помощь маме

вчера 19:41 Экономика 0 Коммент.

Главная по культуре: Анна Терешкова отметила юбилей

вчера 19:29 Общество 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк выпустил обновлённое приложение с онлайн-кассой

вчера 18:03 Общество 0 Коммент.

«Перелёт в Москву она не перенесёт»: благотворители собрали 700 тысяч рублей на операцию трёхлетней девочке с опухолью

вчера 17:54 Общество 0 Коммент.

Жильё пенсионеров в Новосибирской области отремонтируют после их смерти

вчера 16:53 Общество 0 Коммент.

Едва спаслись: в Бердске дотла сгорел частный дом

вчера 16:42 Хроника 0 Коммент.

«Как она тебя не утащила?»: рыбаков поразил улов юного сибиряка

вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

Назначена дата прощания с последним Героем Советского Союза Александром Анцуповым

вчера 15:35 Общество 0 Коммент.

Водитель «Крузера» задавил гревшуюся на солнце собаку в Новосибирске

вчера 15:17 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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