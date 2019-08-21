«Металлург» всухую разгромил ХК «Сибирь» из Новосибирска

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Хоккеисты «Магнитки» забросили шесть шайб в ворота «Сибири»; предсезонный турнир новосибирцы играли в гостях.

Товарищеский матч турнира «Мемориал памяти Ивана Харитоновича Ромазана» завершился поражением новосибирцев от хозяев площадки. Вчера, 22 августа, магнитогорский «Металлург» обыграл ХК «Сибирь», сообщила группа соревнований «ВКонтакте».

Счёт был открыт на четвёртой минуте игроком «Металлурга» Романом Любимовым. Затем свой вклад внёс форвард Эрик О`Делл. Следующие две шайбы забили Брэндон Козун и Денис Паршин. Два гола «Металлург» забил и в третьем периоде, отличились форвард Сергей Мозякин и оформивший дубль О`Делл.

Турнир памяти И. Х. Ромазана проходит в Магнитогорске с 1992 года, с 2007 года на льду «Арена-Металлург». Международный хоккейный турнир известен товарищескими матчами с китайской командой – в 2017 году игроки «Куньлунь Ред Стар» стали победителями турнира.

Напомним, сотни болельщиков ХК «Сибирь» прошли маршем по Новосибирску.