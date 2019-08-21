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Модели в масках зверей разделись на трассе под Новосибирском

Рубрика: общество

23.08.2019 14:15

фото с аккаунта katyabarsik в социальной сети instagram

На загородной трассе новосибирцы устроили откровенную фотосессию; полуголые люди позировали в масках животных.

Молодые люди решились на откровенную фотосессию у загородной трассы Новосибирска. Снимками поделилась фотограф Катя Барсик в своём официальном аккаунте в социальной сети Instagram.

На фотоснимках полураздетые девушки и парень позируют в масках животных: среди зверей можно узнать слона, собаку, лошадь и лису.

Фотограф призналась, что на место съёмки приехали полицейские. По её словам, правоохранительные органы «оценили» такой способ самовыражения. Как пишет Катя, вся трасса была в шоке.

Комментаторы выразили своё восхищение смелостью моделей и экстравагантностью самой фотосессии. Кто-то даже назвал это «лучшим контактным зоопарком».

Напомним, 5 августа телефон с откровенными фотографиями новосибирской блогерши нашёл нового хозяина.

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область животные фотография

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Каждое пятидесятое предприятие в Новосибирской области имеют признаки банкротства

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Комары несут смертельные заболевания в Россию

сегодня 12:53 Общество 0 Коммент.

На трассе в Кузбассе трое человек погибли при столкновении с дорожным катком

сегодня 12:42 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:31 Общество 0 Коммент.

Троих полицейских обвиняют в изнасиловании

сегодня 12:11 Хроника 0 Коммент.

Инспекторы ДПС устроят тотальную проверку одного района Новосибирска

сегодня 12:03 Хроника 0 Коммент.

У новосибирского метро новый сайт

сегодня 11:55 Общество 0 Коммент.

Медведев дал Минтруду месяц на решение о сокращении рабочей недели

сегодня 11:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирск прощается с последним Героем Советского Союза

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

«Письма счастья» пришлют новосибирцам из Красноярска

сегодня 10:58 Общество 0 Коммент.

Видео арестов высокопоставленных якутских полицейских появилось в интернете

сегодня 10:49 Хроника 0 Коммент.

На Новосибирск надвигаются грозы: погода на 23 августа

сегодня 09:32 Общество 0 Коммент.

Женщина-водитель сбила ребёнка на самокате в Новосибирске

сегодня 08:40 Хроника 0 Коммент.

«Сибирь» начала предсезонный турнир с унизительного поражения

сегодня 08:18 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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