Модели в масках зверей разделись на трассе под Новосибирском

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Модели в масках зверей разделись на трассе под НовосибирскомРубрика: общество
23.08.2019 14:15
фото с аккаунта katyabarsik в социальной сети instagram
На загородной трассе новосибирцы устроили откровенную фотосессию; полуголые люди позировали в масках животных.
Молодые люди решились на откровенную фотосессию у загородной трассы Новосибирска. Снимками поделилась фотограф Катя Барсик в своём официальном аккаунте в социальной сети Instagram.
На фотоснимках полураздетые девушки и парень позируют в масках животных: среди зверей можно узнать слона, собаку, лошадь и лису.
Фотограф призналась, что на место съёмки приехали полицейские. По её словам, правоохранительные органы «оценили» такой способ самовыражения. Как пишет Катя, вся трасса была в шоке.
Комментаторы выразили своё восхищение смелостью моделей и экстравагантностью самой фотосессии. Кто-то даже назвал это «лучшим контактным зоопарком».
Напомним, 5 августа телефон с откровенными фотографиями новосибирской блогерши нашёл нового хозяина.
Никита Минин
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