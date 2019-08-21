Модели в масках зверей разделись на трассе под Новосибирском

фото с аккаунта katyabarsik в социальной сети instagram

На загородной трассе новосибирцы устроили откровенную фотосессию; полуголые люди позировали в масках животных.

Молодые люди решились на откровенную фотосессию у загородной трассы Новосибирска. Снимками поделилась фотограф Катя Барсик в своём официальном аккаунте в социальной сети Instagram.

На фотоснимках полураздетые девушки и парень позируют в масках животных: среди зверей можно узнать слона, собаку, лошадь и лису.

Фотограф призналась, что на место съёмки приехали полицейские. По её словам, правоохранительные органы «оценили» такой способ самовыражения. Как пишет Катя, вся трасса была в шоке.

Комментаторы выразили своё восхищение смелостью моделей и экстравагантностью самой фотосессии. Кто-то даже назвал это «лучшим контактным зоопарком».

Напомним, 5 августа телефон с откровенными фотографиями новосибирской блогерши нашёл нового хозяина.