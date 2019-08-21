1 балл
+14
65.6 72.62
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

«Дети с заклеенными ртами» привели к увольнениям в школе Новосибирской области

сегодня 21:19 Общество 0 Коммент.

Мотоцикл погибшего новосибирца исчез с места ДТП

сегодня 20:19 Хроника 0 Коммент.

Будущее новосибирского скейтбординга представят на акции «Посади своё дерево»

сегодня 19:37 Общество 0 Коммент.

Одна нога стала короче другой: новосибирского школьника покалечил старшеклассник

сегодня 18:30 Хроника 0 Коммент.

Кандидат в мэры Новосибирска снял свою кандидатуру с выборов

сегодня 18:16 Общество 0 Коммент.

Дождливые ночи: погода на выходные в Новосибирске

сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области стало больше многодетных семей

сегодня 17:36 Общество 0 Коммент.

Сибирские таможенники задержали разделочные доски с изображением Гитлера

сегодня 16:51 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске похоронили Героя Советского Союза Александра Анцупова

сегодня 16:06 Общество 0 Коммент.

Когда в новосибирских школах пройдут линейки

сегодня 15:57 Общество 0 Коммент.

«Ростовская шаурма» выплатит по 20 тысяч рублей отравленным новосибирцам

сегодня 15:45 Общество 0 Коммент.

Путевой рабочий выжил после встречи с электричкой

сегодня 15:16 Хроника 0 Коммент.

Белоруссия закрыла границу для животных и мяса из Новосибирска

сегодня 15:06 Общество 0 Коммент.

«Она бы меня сожрать могла»: сибирский рыбак отпустил гигантскую щуку обратно в реку

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

Модели в масках зверей разделись на трассе под Новосибирском

сегодня 14:15 Общество 0 Коммент.

У новосибирцев больше шансов полностью уничтожить автомобиль в ДТП

сегодня 14:06 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы устроили флешмоб в футболках с фотографией убитого кота

сегодня 13:47 Общество 0 Коммент.

Рухнувший строительный кран чуть не убил рабочих в центре Бердска

сегодня 13:36 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области на коров напал вирус

сегодня 13:27 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Мотоцикл погибшего новосибирца исчез с места ДТП

Рубрика: проиcшествия

23.08.2019 20:19

Фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД не обнаружили пострадавшего; мужчину доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

ДТП со смертельным исходом произошло сегодня вечером, 23 августа, на улице Софийской в Советском районе Новосибирска. Об этом рассказали Сиб.фм в пресс-службе МВД России по Новосибирской области.

«Погиб мотоциклист 1986-го года рождения. Он не справился с управлением и врезался в дерево, после чего его доставили в больницу. Там от полученных травм он скончался», – рассказали в ведомстве.

Также в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о том, что на месте ДТП сотрудники ГИБДД не нашли ни мотоциклиста, ни его транспортное средство.

Напомним, 18 августа 2019 года мотоциклист не смог уберечь пассажира в ДТП с «Тойотой» в Новосибирске.

 

Дарья Мелехова

Теги: мотоциклы аварии ДТП

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

«Дети с заклеенными ртами» привели к увольнениям в школе Новосибирской области

сегодня 21:19 Общество 0 Коммент.

Мотоцикл погибшего новосибирца исчез с места ДТП

сегодня 20:19 Хроника 0 Коммент.

Будущее новосибирского скейтбординга представят на акции «Посади своё дерево»

сегодня 19:37 Общество 0 Коммент.

Одна нога стала короче другой: новосибирского школьника покалечил старшеклассник

сегодня 18:30 Хроника 0 Коммент.

Кандидат в мэры Новосибирска снял свою кандидатуру с выборов

сегодня 18:16 Общество 0 Коммент.

Дождливые ночи: погода на выходные в Новосибирске

сегодня 17:45 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области стало больше многодетных семей

сегодня 17:36 Общество 0 Коммент.

Сибирские таможенники задержали разделочные доски с изображением Гитлера

сегодня 16:51 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске похоронили Героя Советского Союза Александра Анцупова

сегодня 16:06 Общество 0 Коммент.

Когда в новосибирских школах пройдут линейки

сегодня 15:57 Общество 0 Коммент.

«Ростовская шаурма» выплатит по 20 тысяч рублей отравленным новосибирцам

сегодня 15:45 Общество 0 Коммент.

Путевой рабочий выжил после встречи с электричкой

сегодня 15:16 Хроника 0 Коммент.

Белоруссия закрыла границу для животных и мяса из Новосибирска

сегодня 15:06 Общество 0 Коммент.

«Она бы меня сожрать могла»: сибирский рыбак отпустил гигантскую щуку обратно в реку

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

Модели в масках зверей разделись на трассе под Новосибирском

сегодня 14:15 Общество 0 Коммент.

У новосибирцев больше шансов полностью уничтожить автомобиль в ДТП

сегодня 14:06 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы устроили флешмоб в футболках с фотографией убитого кота

сегодня 13:47 Общество 0 Коммент.

Рухнувший строительный кран чуть не убил рабочих в центре Бердска

сегодня 13:36 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области на коров напал вирус

сегодня 13:27 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
10.11.2017

Проверь тормоза — спаси ребёнка

Как проверка тормозной системы ...

Читать далее
Image
12.10.2016

Хроника омской авиакатастрофы

О самой крупной катастрофе в истор...

Читать далее
Image
29.03.2016

Неудержимые

Чем обернется сдерживание тарифов на коммунальные услуги...

Читать далее
Image
13.11.2015

Дружба с волками

Три эксперта оценили визит в Новосибирск байкера-патриота...

Читать далее
Image
14.10.2015

Больше тепла городу

Почему коммунальные службы включают отопление невоврем...

Читать далее
Image
28.11.2014

«Это результат длительного процесса»

Причины аварии на СШГ...

Читать далее

Новости по теме

Путевой рабочий выжил после встречи с электричкой сегодня 15:16 На трассе в Кузбассе трое человек погибли при столкновении с дорожным катком сегодня 12:42

Популярное

Image

Сибиряк продаёт на «Авито» 1240 рублей за два миллиона

Image

Из-за аварии перекрыто движение по трассе Р-255 в Новосибирской о...

Image

Самое высокое колесо обозрения остановилось в Новосибирске

Image

В Новосибирске резко обмелела Обь

Image

«ОМОН» накрыл вечеринку памяти Prodigy в Новосибирске

Image

Врачи-диетологи составили идеальный рацион питания

Image

Новосибирцы требуют наказать зарвавшегося водителя кроссовера

Image

Из квартиры подозреваемой в живодёрстве новосибирской школьницы с...

Image

Больного котёнка оставили погибать в Новосибирске

Image

У нашедших трёхлетнего ребёнка волонтёров украли оборудование

Image

«Как она тебя не утащила?»: рыбаков поразил улов юного сибиряка

Image

Карасучанка спаслась от домашнего тирана через соцсети

Image

Тело пропавшего 10-летнего мальчика нашли под Омском