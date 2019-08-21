Мотоцикл погибшего новосибирца исчез с места ДТП

Фото из группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД не обнаружили пострадавшего; мужчину доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

ДТП со смертельным исходом произошло сегодня вечером, 23 августа, на улице Софийской в Советском районе Новосибирска. Об этом рассказали Сиб.фм в пресс-службе МВД России по Новосибирской области.

«Погиб мотоциклист 1986-го года рождения. Он не справился с управлением и врезался в дерево, после чего его доставили в больницу. Там от полученных травм он скончался», – рассказали в ведомстве.

Также в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о том, что на месте ДТП сотрудники ГИБДД не нашли ни мотоциклиста, ни его транспортное средство.

Напомним, 18 августа 2019 года мотоциклист не смог уберечь пассажира в ДТП с «Тойотой» в Новосибирске.