На Новосибирск надвигаются грозы: погода на 23 августа

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Почти половину дня в Новосибирске будет лить дождь; раскаты грома будет слышно уже после полудня.

По данным синоптиков, 23 августа в Новосибирске весь день будет сохраняться прохладная по летним меркам погода. Порывистый ветер не изменит своего направления и будет дуть с северо-запада, затягивая небо небольшими пасмурными тучками. Скорость ветра — до 11 метров в секунду.

Температура утром +10-15 градусов. К часу дня, по данным Gismeteo.ru, начнётся гроза, однако воздух станет теплее. Температура к этому времени поднимется до «комнатной» – +18 градусов, а пика своего достигнет к четырём часам дня – +19 градусов. После этого она будет постепенно уменьшаться, пока к 22:00 не упадёт до +14 градусов.

Усреднённый показатель относительной влажности воздуха в этот день – 78,5 %. Вторая половина дня – самая «влажная»: дождь с некоторыми перерывами будет идти с 16:00 до 22:00.

Индекс геомагнитного и ультрафиолетового излучения, по информации экспертов, сегодня в норме.

Напомним, утренний туман удивил новосибирцев 22 августа 2019 года.