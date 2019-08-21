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На Новосибирск надвигаются грозы: погода на 23 августа

Рубрика: общество

23.08.2019 09:32

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Почти половину дня в Новосибирске будет лить дождь; раскаты грома будет слышно уже после полудня. 

По данным синоптиков, 23 августа в Новосибирске весь день будет сохраняться прохладная по летним меркам погода. Порывистый ветер не изменит своего направления и будет дуть с северо-запада, затягивая небо небольшими пасмурными тучками. Скорость ветра — до 11 метров в секунду.

Температура утром +10-15 градусов. К часу дня, по данным Gismeteo.ru, начнётся гроза, однако воздух станет теплее. Температура к этому времени поднимется до «комнатной» – +18 градусов, а пика своего достигнет к четырём часам дня – +19 градусов. После этого она будет постепенно уменьшаться, пока к 22:00 не упадёт до +14 градусов.

Усреднённый показатель относительной влажности воздуха в этот день – 78,5 %. Вторая половина дня – самая «влажная»: дождь с некоторыми перерывами будет идти с 16:00 до 22:00. 

Индекс геомагнитного и ультрафиолетового излучения, по информации экспертов, сегодня в норме.

Напомним, утренний туман удивил новосибирцев 22 августа 2019 года. 

 

Александр Шпак

Теги: погода Новосибирск гроза

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вчера 20:45 Общество 0 Коммент.

Десятки дольщиков «Новомарусина» заявили о голодовке в центре Новосибирска

вчера 20:19 Политика 0 Коммент.

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вчера 19:44 Хроника 0 Коммент.

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вчера 19:41 Экономика 0 Коммент.

Главная по культуре: Анна Терешкова отметила юбилей

вчера 19:29 Общество 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк выпустил обновлённое приложение с онлайн-кассой

вчера 18:03 Общество 0 Коммент.

«Перелёт в Москву она не перенесёт»: благотворители собрали 700 тысяч рублей на операцию трёхлетней девочке с опухолью

вчера 17:54 Общество 0 Коммент.

Жильё пенсионеров в Новосибирской области отремонтируют после их смерти

вчера 16:53 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:42 Хроника 0 Коммент.

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вчера 15:44 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:35 Общество 0 Коммент.

Водитель «Крузера» задавил гревшуюся на солнце собаку в Новосибирске

вчера 15:17 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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