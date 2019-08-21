На трассе в Кузбассе трое человек погибли при столкновении с дорожным катком

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Водитель автомобиля Toyota Rav4 уснул за рулём, съехал с дороги и врезался в стоящий дорожный каток; в аварии погибли все находившиеся в иномарке люди, кроме 13-летней девочки.

Сотрудники Госавтоинспекции в Кузбассе проводят проверку по факту смертельного ДТП, произошедшего сегодня утром на 43-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

По данным оперативников, автомобиль Toyota Rav4 двигался по трассе в Беловском районе. Около 6:40 утомлённый водитель уснул за рулём, потерял управление, и вылетел с дороги на обочину, где дорожные рабочие проводили ремонт шоссейного покрытия, и столкнулся с автокатком. В результате столкновения водитель и двое его пассажиров получили смертельные травмы и скончались на месте происшествия. Третьему пассажиру – 13-летней девочке – удалось выжить. С травмами различной степени тяжести её доставили в больницу.

Напомним, 18 августа мотоциклист не смог уберечь пассажира в ДТП с «Тойотой» в Новосибирске.