Новосибирск прощается с последним Героем Советского Союза

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В ДК имени Октябрьской революции началась церемония прощания с последним Героем Советского Союза Александром Анцуповым.

Новосибирск сегодня провожает в последний путь последнего Героя Советского Союза, жившего на территории Новосибирской области. Александр Яковлевич Анцупов ушёл из жизни 21 августа 2019 года в возрасте 95 лет.

Он родился и вырос в Коченёвском районе Новосибирской области. На фронт попал в 1943 году. Боевое крещение Александр Яковлевич Анцупов получил в боях на Орловско-Курской дуге. Был трижды ранен. Будучи командиром стрелкового отделения батальона, Анцупов 22 сентября 1943 года первым переправился через Днепр и повёл своё отделение в атаку, лично уничтожив несколько гитлеровцев. В ноябре 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Александру Анцупову присвоено звание Героя Советского Союза.

Сейчас с Александром Анцуповым прощаются родные и близкие. Церемония с участием официальных лиц начнётся сразу после этого.

Александра Анцупова похоронят на Заельцовском кладбище Новосибирска.