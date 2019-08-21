Новосибирцы устроили флешмоб в футболках с фотографией убитого кота

фото catmartin_akadem в INSTAGRAM

Организаторы пикета против жестокого обращения с животными решили провести флешмоб; идея пришла в голову директора студии йоги.

Рыжий кот Мотя, которого жестоко убили в начале августа, близок к тому, чтобы стать символом борьбы за права домашних животных. Директор студии «Йога плюс» Людмила Бондарь предложила своим педагогам провести занятия в футболках, на которых изображён Мотя. Таким образом она захотела привлечь внимание к истории, за развитием которой до сих пор наблюдает весь Новосибирск.

Людмила Бондарь, которая сама создала дизайн футболки, рассказала Сиб.фм, что преподаватели из студии уже давно занимаются волонтёрством, помогая бездомным животным, так как «йога — это любовь ко всем живому». Цель такой акции заключалось в том, чтобы как можно больше человек узнало о проблеме. Людмила призналась, что ей стыдно за родной город, так как виновных в жестоком убийстве до сих пор не наказали.

Фотографиями с уроков йоги, которые лично посетили хозяева рыжего кота, поделился аккаунт catmartin_akadem в сети Instagram.

«Проводите занятия, танцуйте, принимайте клиентов в таких футболках. Пусть об этой истории знает каждый. Пусть все знают, что мы против насилия над животными и сделаем всё, чтобы это остановить! Проведите активность в футболках, сделайте фото и выложите в соцсети с хештегом #флешмобмотя», – написано под постом.

На предложение откликнулись многие студии танцев, творческие мастерские. Поступило даже предложение провести велопробег в футболках с Мотей. Арина Храмова, владелица рыжего кота, сообщила Сиб.фм, что они с мамой будут всячески поддерживать флешмоб и участвовать в подобных акциях.

Ранее Сиб.фм писал, как 5 августа рыжий любимец Академгородка отправился погулять по улице и не вернулся домой. Спустя пару дней хозяйка кота нашла Мотю в мусорном баке: с него сняли скальп и отрезали лапы. Местные жители подозревают в убийстве школьницу, которая долгое время продавала черепа животных некромантам.

Напомним, 15 августа более ста человек потребовали наказать школьниц, подозреваемых в жестоком убийстве Моти.