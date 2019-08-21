5 баллов
+18
65.62 72.83
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Путевой рабочий выжил после встречи с электричкой

сегодня 15:16 Хроника 0 Коммент.

«Она бы меня сожрать могла»: сибирский рыбак отпустил гигантскую щуку обратно в реку

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы устроили флешмоб в футболках с фотографией убитого кота

сегодня 13:47 Общество 0 Коммент.

Рухнувший строительный кран чуть не убил рабочих в центре Бердска

сегодня 13:36 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области на коров напал вирус

сегодня 13:27 Общество 0 Коммент.

Каждое пятидесятое предприятие в Новосибирской области имеют признаки банкротства

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Комары несут смертельные заболевания в Россию

сегодня 12:53 Общество 0 Коммент.

На трассе в Кузбассе трое человек погибли при столкновении с дорожным катком

сегодня 12:42 Хроника 0 Коммент.

Видео: на МАКС-2019 покажут новую фигуру высшего пилотажа

сегодня 12:31 Общество 0 Коммент.

Троих полицейских обвиняют в изнасиловании

сегодня 12:11 Хроника 0 Коммент.

Инспекторы ДПС устроят тотальную проверку одного района Новосибирска

сегодня 12:03 Хроника 0 Коммент.

У новосибирского метро новый сайт

сегодня 11:55 Общество 0 Коммент.

Медведев дал Минтруду месяц на решение о сокращении рабочей недели

сегодня 11:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирск прощается с последним Героем Советского Союза

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

«Письма счастья» пришлют новосибирцам из Красноярска

сегодня 10:58 Общество 0 Коммент.

Видео арестов высокопоставленных якутских полицейских появилось в интернете

сегодня 10:49 Хроника 0 Коммент.

На Новосибирск надвигаются грозы: погода на 23 августа

сегодня 09:32 Общество 0 Коммент.

Женщина-водитель сбила ребёнка на самокате в Новосибирске

сегодня 08:40 Хроника 0 Коммент.

«Сибирь» начала предсезонный турнир с унизительного поражения

сегодня 08:18 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы устроили флешмоб в футболках с фотографией убитого кота

Рубрика: общество

23.08.2019 13:47

фото catmartin_akadem в INSTAGRAM

Организаторы пикета против жестокого обращения с животными решили провести флешмоб; идея пришла в голову директора студии йоги.

Рыжий кот Мотя, которого жестоко убили в начале августа, близок к тому, чтобы стать символом борьбы за права домашних животных. Директор студии «Йога плюс» Людмила Бондарь предложила своим педагогам провести занятия в футболках, на которых изображён Мотя. Таким образом она захотела привлечь внимание к истории, за развитием которой до сих пор наблюдает весь Новосибирск.

Людмила Бондарь, которая сама создала дизайн футболки, рассказала Сиб.фм, что преподаватели из студии уже давно занимаются волонтёрством, помогая бездомным животным, так как «йога — это любовь ко всем живому». Цель такой акции заключалось в том, чтобы как можно больше человек узнало о проблеме. Людмила призналась, что ей стыдно за родной город, так как виновных в жестоком убийстве до сих пор не наказали.

Фотографиями с уроков йоги, которые лично посетили хозяева рыжего кота, поделился аккаунт catmartin_akadem в сети Instagram.

«Проводите занятия, танцуйте, принимайте клиентов в таких футболках. Пусть об этой истории знает каждый. Пусть все знают, что мы против насилия над животными и сделаем всё, чтобы это остановить! Проведите активность в футболках, сделайте фото и выложите в соцсети с хештегом #флешмобмотя», – написано под постом.

На предложение откликнулись многие студии танцев, творческие мастерские. Поступило даже предложение провести велопробег в футболках с Мотей. Арина Храмова, владелица рыжего кота, сообщила Сиб.фм, что они с мамой будут всячески поддерживать флешмоб и участвовать в подобных акциях.

Ранее Сиб.фм писал, как 5 августа рыжий любимец Академгородка отправился погулять по улице и не вернулся домой. Спустя пару дней хозяйка кота нашла Мотю в мусорном баке: с него сняли скальп и отрезали лапы. Местные жители подозревают в убийстве школьницу, которая долгое время продавала черепа животных некромантам.

Напомним, 15 августа более ста человек потребовали наказать школьниц,  подозреваемых в жестоком убийстве Моти.

 

Никита Минин

Теги: происшествия убийство животные флешмоб

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Путевой рабочий выжил после встречи с электричкой

сегодня 15:16 Хроника 0 Коммент.

«Она бы меня сожрать могла»: сибирский рыбак отпустил гигантскую щуку обратно в реку

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы устроили флешмоб в футболках с фотографией убитого кота

сегодня 13:47 Общество 0 Коммент.

Рухнувший строительный кран чуть не убил рабочих в центре Бердска

сегодня 13:36 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирской области на коров напал вирус

сегодня 13:27 Общество 0 Коммент.

Каждое пятидесятое предприятие в Новосибирской области имеют признаки банкротства

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Комары несут смертельные заболевания в Россию

сегодня 12:53 Общество 0 Коммент.

На трассе в Кузбассе трое человек погибли при столкновении с дорожным катком

сегодня 12:42 Хроника 0 Коммент.

Видео: на МАКС-2019 покажут новую фигуру высшего пилотажа

сегодня 12:31 Общество 0 Коммент.

Троих полицейских обвиняют в изнасиловании

сегодня 12:11 Хроника 0 Коммент.

Инспекторы ДПС устроят тотальную проверку одного района Новосибирска

сегодня 12:03 Хроника 0 Коммент.

У новосибирского метро новый сайт

сегодня 11:55 Общество 0 Коммент.

Медведев дал Минтруду месяц на решение о сокращении рабочей недели

сегодня 11:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирск прощается с последним Героем Советского Союза

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

«Письма счастья» пришлют новосибирцам из Красноярска

сегодня 10:58 Общество 0 Коммент.

Видео арестов высокопоставленных якутских полицейских появилось в интернете

сегодня 10:49 Хроника 0 Коммент.

На Новосибирск надвигаются грозы: погода на 23 августа

сегодня 09:32 Общество 0 Коммент.

Женщина-водитель сбила ребёнка на самокате в Новосибирске

сегодня 08:40 Хроника 0 Коммент.

«Сибирь» начала предсезонный турнир с унизительного поражения

сегодня 08:18 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
01.03.2019

Повелители змей

Добыча яда – не фокус, а ежедневная работа

Читать далее
Image
24.12.2018

В Новый год загадаю доброе дело

Где и как в Новосибирске можно творить добро

Читать далее
Image
07.11.2018

Кудрявые великаны в панике залетели в Сибирь

Сразу в ...

Читать далее
Image
17.09.2018

Как собака

Есть ли шанс на счастье для людей и зверей

Читать далее
Image
29.12.2017

Ы* — Ытоги

Как выглядит алфавит главных событий 2017 года

Читать далее
Image
31.10.2017

Только чёрному коту и Хеллоуин

Чем и кем обусловлен повышенный сп...

Читать далее

Новости по теме

Путевой рабочий выжил после встречи с электричкой сегодня 15:16 Модели в масках зверей разделись на трассе под Новосибирском сегодня 14:15 У новосибирцев больше шансов полностью уничтожить автомобиль в ДТП сегодня 14:06 Рухнувший строительный кран чуть не убил рабочих в центре Бердска сегодня 13:36

Популярное

Image

Сибиряк продаёт на «Авито» 1240 рублей за два миллиона

Image

Из-за аварии перекрыто движение по трассе Р-255 в Новосибирской о...

Image

Самое высокое колесо обозрения остановилось в Новосибирске

Image

В Новосибирске резко обмелела Обь

Image

«ОМОН» накрыл вечеринку памяти Prodigy в Новосибирске

Image

Врачи-диетологи составили идеальный рацион питания

Image

Новосибирцы требуют наказать зарвавшегося водителя кроссовера

Image

Из квартиры подозреваемой в живодёрстве новосибирской школьницы с...

Image

Больного котёнка оставили погибать в Новосибирске

Image

У нашедших трёхлетнего ребёнка волонтёров украли оборудование

Image

Карасучанка спаслась от домашнего тирана через соцсети

Image

Тело пропавшего 10-летнего мальчика нашли под Омском

Image

Видео: Герда столкнула Шайну в воду в Новосибирском зоопарке